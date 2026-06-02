Оборот торгов на "СПБ бирже" в мае вырос на 1,7%

2026-06-02T11:26+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Совокупный объем торгов ценными бумагами и "неоактивами" в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в мае вырос на 1,71% к апрелю и составил 184,33 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами в режиме основных торгов на "СПБ бирже" в мае 2026 года составил 184,33 миллиарда рублей, что на 1,71% больше, чем в апреле", - говорится в сообщении. При этом стоимостной объем сделок с ценными бумагами в мае составил 138,07 миллиарда рублей, что на 23,32% меньше, чем в апреле (180,05 миллиарда рублей), и на 36,52% превышает показатель мая 2025 года (101,14 миллиарда рублей), отмечается там же. Среднедневной объем торгов в мае составил 4,45 миллиарда рублей (6 миллиардов рублей в апреле), а количество активных счетов инвесторов составило 1,62 миллиона, что на 6,97% меньше, чем в апреле (1,74 миллиона счетов). За месяц участники торгов и их клиенты заключили 28,61 миллиона сделок с ценными бумагами, что на 18% меньше по сравнению с апрелем (34,88 миллиона сделок). В то же время стоимостной объем сделок с неоактивами в мае заметно вырос к апрелю (1,17 миллиарда рублей) и достиг 46,26 миллиарда рублей. Среднедневной объем торгов неоактивами увеличился до 1,49 миллиарда рублей с 0,04 миллиарда рублей в апреле. За месяц участники торгов и их клиенты заключили 894,46 тысячи сделок в режиме основных торгов (13,53 тысяч сделок в апреле). Неоактивы — это разновидность фьючерсных контрактов, которые позволяют инвесторам зарабатывать на росте или падении стоимости зарубежных акций или криптовалют, выступая в качестве базисных активов. Это бессрочные фьючерсные контракты, вариационная маржа по которым фиксируется по закрытым позициям. Расчеты по ним проводятся в рублях в рамках российской инфраструктуры.

