Стоимость биткоина опустилась ниже 70 тысяч долларов
2026-06-02T10:10+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник утром опускается более чем на 4%, ниже отметки в 70 тысяч долларов впервые с 7 апреля, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinmarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.01 мск за сутки опускается на 4,2%, в среднем до 69 948,45 доллара, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 4,24%, до 69 985 долларов. Показатель находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 7 апреля.
Стоимость биткоина впервые с 7 апреля опустилась более чем на 4%, ниже 70 тысяч долларов