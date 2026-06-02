США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио
2026-06-02T20:14+0300
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "Если они закончат это, мы снимем блокаду", - сказал государственный секретарь на слушаниях в сенате. По словам Рубио, безопасность судоходства в Ормузском проливе - приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив "должен быть открыт немедленно". Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул он. США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Госсекретарь Рубио: США снимут морскую блокаду с Ирана, если он откроет Ормузский пролив