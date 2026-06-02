https://1prime.ru/20260602/blokada-870427471.html

США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио

США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио - 02.06.2026, ПРАЙМ

США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио

США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T20:14+0300

2026-06-02T20:14+0300

2026-06-02T20:15+0300

политика

мировая экономика

сша

иран

тегеран

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20788a6e3c452a0353316526d539cc11.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "Если они закончат это, мы снимем блокаду", - сказал государственный секретарь на слушаниях в сенате. По словам Рубио, безопасность судоходства в Ормузском проливе - приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив "должен быть открыт немедленно". Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул он. США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260602/sanktsii-870423955.html

сша

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, тегеран, марко рубио