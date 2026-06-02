Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260602/blokada-870427471.html
США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио
США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио - 02.06.2026, ПРАЙМ
США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио
США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T20:14+0300
2026-06-02T20:15+0300
политика
мировая экономика
сша
иран
тегеран
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20788a6e3c452a0353316526d539cc11.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "Если они закончат это, мы снимем блокаду", - сказал государственный секретарь на слушаниях в сенате. По словам Рубио, безопасность судоходства в Ормузском проливе - приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив "должен быть открыт немедленно". Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул он. США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260602/sanktsii-870423955.html
сша
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/14/869297729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0bb7cdcaadd493085bf4ef8326c27d8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, тегеран, марко рубио
Политика, Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Марко Рубио
20:14 02.06.2026 (обновлено: 20:15 02.06.2026)
 
США снимут блокаду с Ирана после открытия Ормузского пролива, заявил Рубио

Госсекретарь Рубио: США снимут морскую блокаду с Ирана, если он откроет Ормузский пролив

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
© AP Photo / Asghar Besharati
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 июн - ПРАЙМ. США снимут блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Если они закончат это, мы снимем блокаду", - сказал государственный секретарь на слушаниях в сенате.
По словам Рубио, безопасность судоходства в Ормузском проливе - приоритет США в переговорах с Ираном. Как утверждает госсекретарь, пролив "должен быть открыт немедленно". Только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду, подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
В США назвали условие для смягчения санкций против Ирана
18:05
 
ПолитикаМировая экономикаСШАИРАНТегеранМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала