Эксперт рассказал, как защитить детей в интернете

02.06.2026

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Родителям стоит заранее настроить базовые инструменты защиты детей в интернете, в том числе создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль и ограничить доступ к отдельным приложениям, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Позаботиться о безопасности стоит еще до того, как ребенок начнет пользоваться устройством: создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль, ограничение экранного времени и доступа к отдельным приложениям. При этом важно не просто включить ограничения, а объяснить ребенку, зачем они нужны - тогда правила будут восприниматься не как запрет, а как способ защиты", - сообщил он. Эксперт отметил, что технологии не могут полностью заменить участие родителей. Одной из самых распространенных угроз для детей остаются фишинговые ссылки, которые часто маскируются под предложения внутри игр или сообщения от "новых друзей" в интернете. По словам эксперта, ребенку важно объяснить: если ссылка обещает бесплатные бонусы, скины или игровую валюту, это повод насторожиться и посоветоваться со взрослыми. Лунев добавил, что отдельное внимание также стоит уделить личным данным. Домашний адрес, номер школы, информация о семье и другие личные сведения не должны публиковаться в открытом доступе или передаваться незнакомым людям в переписке. Например, ребенку важно понимать, что не стоит рассказывать в сети о дорогих покупках семьи или других деталях, которые могут быть использованы злоумышленниками. "Гораздо эффективнее регулярно обсуждать с ребенком происходящее в интернете, объяснять правила цифровой безопасности и развивать его критическое мышление. Если ребенок столкнется с мошенниками или его аккаунт взломают, важно не ругать его, а помочь разобраться в ситуации. Тогда он не будет скрывать проблему и сможет вовремя обратиться за помощью", - подчеркнул эксперт.

