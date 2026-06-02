https://1prime.ru/20260602/deti-870402186.html
Эксперт рассказал, как защитить детей в интернете
Эксперт рассказал, как защитить детей в интернете - 02.06.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как защитить детей в интернете
Родителям стоит заранее настроить базовые инструменты защиты детей в интернете, в том числе создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T08:13+0300
2026-06-02T08:13+0300
2026-06-02T08:13+0300
технологии
общество
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:2:3041:1713_1920x0_80_0_0_c20b3a85a610232c6a518c86f3ad6855.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Родителям стоит заранее настроить базовые инструменты защиты детей в интернете, в том числе создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль и ограничить доступ к отдельным приложениям, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев. "Позаботиться о безопасности стоит еще до того, как ребенок начнет пользоваться устройством: создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль, ограничение экранного времени и доступа к отдельным приложениям. При этом важно не просто включить ограничения, а объяснить ребенку, зачем они нужны - тогда правила будут восприниматься не как запрет, а как способ защиты", - сообщил он. Эксперт отметил, что технологии не могут полностью заменить участие родителей. Одной из самых распространенных угроз для детей остаются фишинговые ссылки, которые часто маскируются под предложения внутри игр или сообщения от "новых друзей" в интернете. По словам эксперта, ребенку важно объяснить: если ссылка обещает бесплатные бонусы, скины или игровую валюту, это повод насторожиться и посоветоваться со взрослыми. Лунев добавил, что отдельное внимание также стоит уделить личным данным. Домашний адрес, номер школы, информация о семье и другие личные сведения не должны публиковаться в открытом доступе или передаваться незнакомым людям в переписке. Например, ребенку важно понимать, что не стоит рассказывать в сети о дорогих покупках семьи или других деталях, которые могут быть использованы злоумышленниками. "Гораздо эффективнее регулярно обсуждать с ребенком происходящее в интернете, объяснять правила цифровой безопасности и развивать его критическое мышление. Если ребенок столкнется с мошенниками или его аккаунт взломают, важно не ругать его, а помочь разобраться в ситуации. Тогда он не будет скрывать проблему и сможет вовремя обратиться за помощью", - подчеркнул эксперт.
https://1prime.ru/20260529/mintrans-870316862.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/66/832856684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7caed307836f1fd8e42f343069fe181.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , яндекс
Технологии, Общество , Яндекс
Эксперт рассказал, как защитить детей в интернете
Лунев: родителям нужно заранее настроить инструменты защиты детей в интернете
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Родителям стоит заранее настроить базовые инструменты защиты детей в интернете, в том числе создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль и ограничить доступ к отдельным приложениям, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Позаботиться о безопасности стоит еще до того, как ребенок начнет пользоваться устройством: создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль, ограничение экранного времени и доступа к отдельным приложениям. При этом важно не просто включить ограничения, а объяснить ребенку, зачем они нужны - тогда правила будут восприниматься не как запрет, а как способ защиты", - сообщил он.
Эксперт отметил, что технологии не могут полностью заменить участие родителей. Одной из самых распространенных угроз для детей остаются фишинговые ссылки, которые часто маскируются под предложения внутри игр или сообщения от "новых друзей" в интернете.
По словам эксперта, ребенку важно объяснить: если ссылка обещает бесплатные бонусы, скины или игровую валюту, это повод насторожиться и посоветоваться со взрослыми.
Лунев добавил, что отдельное внимание также стоит уделить личным данным. Домашний адрес, номер школы, информация о семье и другие личные сведения не должны публиковаться в открытом доступе или передаваться незнакомым людям в переписке. Например, ребенку важно понимать, что не стоит рассказывать в сети о дорогих покупках семьи или других деталях, которые могут быть использованы злоумышленниками.
"Гораздо эффективнее регулярно обсуждать с ребенком происходящее в интернете, объяснять правила цифровой безопасности и развивать его критическое мышление. Если ребенок столкнется с мошенниками или его аккаунт взломают, важно не ругать его, а помочь разобраться в ситуации. Тогда он не будет скрывать проблему и сможет вовремя обратиться за помощью", - подчеркнул эксперт.
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей