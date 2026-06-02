Расчетный курс доллара поднялся выше 73 рублей - 02.06.2026, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара поднялся выше 73 рублей
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 73 рублей впервые с 15 мая, следует из данных торгов.
К 17.22 мск курс доллара повышался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия - до 73,04 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
