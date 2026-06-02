https://1prime.ru/20260602/edinitsy-870398395.html

В Тульской области создадут более 330 единиц номерного фонда

В Тульской области создадут более 330 единиц номерного фонда - 02.06.2026, ПРАЙМ

В Тульской области создадут более 330 единиц номерного фонда

Более 330 единиц номерного фонда создадут в Тульской области, среди них гостиница в центре Тулы, парк-отель в Ясногорском районе и круглогодичный экокурорт в... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T02:43+0300

2026-06-02T02:43+0300

2026-06-02T02:43+0300

бизнес

туризм

экономика

тульская область

тула

москва

азимут

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870398395.jpg?1780357417

ТУЛА, 2 июн - ПРАЙМ. Более 330 единиц номерного фонда создадут в Тульской области, среди них гостиница в центре Тулы, парк-отель в Ясногорском районе и круглогодичный экокурорт в Куркинском районе, рассказала РИА Новости министр туризма региона Елена Мартынова. Презентовать эти и другие перспективные проекты делегация Тульской области во главе с министром Еленой Мартыновой, а также представителями туриндустрии и Агентства развития туризма планирует на Международном туристическом форуме "Путешествуй!", который пройдет в Москве с 10 по 14 июня. "В рамках Петербургского международного экономического форума 2025 года были подписаны соглашения в сфере туризма с общим объемом инвестиций порядка шести миллиардов рублей. Реализация данных проектов позволит создать 332 единицы номерного фонда", - сказала Мартынова. По словам представителя регионального туризма, среди них - строительство гостиничного комплекса категории "4 звезды" общей площадью более 11 тысяч квадратных метров в историческом центре Тулы. В состав объекта войдут номера различных категорий, рестораны, СПА-зона с бассейном, тренажерный зал, конференц-пространства, коммерческие помещения и подземный паркинг. "Отель станет уже третьим объектом сети "Азимут" в Тульской области. Планируемый номерной фонд: 172 единицы. Завершение реализации проекта запланировано на 2027 год", - добавила министр. Продолжаются работы по созданию комплекса "Фазенда" в Заокском районе с номерным фондом 140 единиц. Мартынова сообщила, что ведется проектирование парк-отеля в Ясногорском районе и круглогодичного экокурорта в Куркинском районе, общим номерным фондом в 160 единиц. "Вместе с тем министерством экономического развития РФ выделены субсидии модульным проектам в Веневском, Заокском, Дубенском, Алексинском, Кимовском, Узловском районах. Итогом реализации данных инициатив станет создание 260 номеров", - рассказала собеседник агентства.

тульская область

тула

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, тульская область, тула, москва, азимут