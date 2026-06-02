СМИ: ЕК может ввести дополнительные бюджетные послабления для стран ЕС - 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T00:36+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность введения для стран ЕС дополнительных бюджетных послаблений с целью смягчения последствий энергокризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Еврокомиссия рассматривает планы по предоставлению странам-членам ЕС дополнительной фискальной гибкости для преодоления последствий повышения цен на энергоносители, связанного с войной в Иране. Обсуждаемое исполнительным органом ЕС предложение позволит правительствам тратить около 0,3% ВВП на расходы в области энергетики вне установленных Евросоюзом фискальных рамок", - передает агентство со ссылкой на источники. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

