https://1prime.ru/20260602/ek-870397104.html
СМИ: ЕК может ввести дополнительные бюджетные послабления для стран ЕС
СМИ: ЕК может ввести дополнительные бюджетные послабления для стран ЕС - 02.06.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕК может ввести дополнительные бюджетные послабления для стран ЕС
Еврокомиссия рассматривает возможность введения для стран ЕС дополнительных бюджетных послаблений с целью смягчения последствий энергокризиса, передает... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T00:36+0300
2026-06-02T00:36+0300
2026-06-02T00:36+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
ормузский пролив
персидский залив
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870397104.jpg?1780349817
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность введения для стран ЕС дополнительных бюджетных послаблений с целью смягчения последствий энергокризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Еврокомиссия рассматривает планы по предоставлению странам-членам ЕС дополнительной фискальной гибкости для преодоления последствий повышения цен на энергоносители, связанного с войной в Иране. Обсуждаемое исполнительным органом ЕС предложение позволит правительствам тратить около 0,3% ВВП на расходы в области энергетики вне установленных Евросоюзом фискальных рамок", - передает агентство со ссылкой на источники.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
иран
ормузский пролив
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, ормузский пролив, персидский залив, ес
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ЕС
СМИ: ЕК может ввести дополнительные бюджетные послабления для стран ЕС
Блумберг: ЕК рассматривает возможность введения дополнительных бюджетных послаблений
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает возможность введения для стран ЕС дополнительных бюджетных послаблений с целью смягчения последствий энергокризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Еврокомиссия рассматривает планы по предоставлению странам-членам ЕС дополнительной фискальной гибкости для преодоления последствий повышения цен на энергоносители, связанного с войной в Иране. Обсуждаемое исполнительным органом ЕС предложение позволит правительствам тратить около 0,3% ВВП на расходы в области энергетики вне установленных Евросоюзом фискальных рамок", - передает агентство со ссылкой на источники.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.