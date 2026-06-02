СМИ: ЕС рассмотрит санкции против высокопоставленных чиновников Израиля
СМИ: ЕС рассмотрит санкции против высокопоставленных чиновников Израиля
00:46 02.06.2026
 
Politico: ЕС рассмотрит вопрос о санкциях против высокопоставленных израильских чиновников

БРЮССЕЛЬ, 2 июн - ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против высокопоставленных израильских чиновников после жесткого задержания активистов пропалестинской флотилии "Сумуд", сообщает издание Politico со ссылкой на проект итогового документа предстоящего саммита ЕС, который состоится 18-19 июня.
По данным издания, послы стран ЕС впервые рассмотрят вопрос о введении ограничений в отношении высокопоставленных членов израильского правительства в среду.
"Европейский совет осуждает жестокое обращение с задержанными после перехвата Глобальной флотилии "Сумуд" в международных водах. Он призывает совет (Европейского союза - ред.) продолжить работу над ограничительными мерами против министров-экстремистов, подстрекающих и поощряющих подобные нарушения прав человека", - говорится в черновом варианте документа.
Побеседовавший с изданием неназванный чиновник ЕС сообщил, что окончательное решение будет вынесено после того, как выскажутся представители всех стран.
"Нам придется выслушать позиции всех сторон, прежде чем мы достигнем окончательного соглашения", - приводит Politico слова чиновника.
Издание также отмечает, что Чехия выступила против ограничительных мер в отношении Израиля.
Ранее министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, на котором видно, как израильские силовики поставили задержанных активистов флотилии "Сумуд" на колени лицом в пол и связали их. Сам Бен-Гвир фигурирует в ролике и делает провокационные заявления в отношении активистов. Позднее флотилия заявила об около 30 переломах у ее активистов и обвинила израильские силы в домогательствах.
 
