https://1prime.ru/20260602/es-870397181.html

СМИ: ЕС рассмотрит санкции против высокопоставленных чиновников Израиля

СМИ: ЕС рассмотрит санкции против высокопоставленных чиновников Израиля - 02.06.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕС рассмотрит санкции против высокопоставленных чиновников Израиля

Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против высокопоставленных израильских чиновников после жесткого задержания активистов пропалестинской флотилии... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T00:46+0300

2026-06-02T00:46+0300

2026-06-02T00:46+0300

экономика

мировая экономика

общество

израиль

чехия

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870397181.jpg?1780350360

БРЮССЕЛЬ, 2 июн - ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против высокопоставленных израильских чиновников после жесткого задержания активистов пропалестинской флотилии "Сумуд", сообщает издание Politico со ссылкой на проект итогового документа предстоящего саммита ЕС, который состоится 18-19 июня. По данным издания, послы стран ЕС впервые рассмотрят вопрос о введении ограничений в отношении высокопоставленных членов израильского правительства в среду. "Европейский совет осуждает жестокое обращение с задержанными после перехвата Глобальной флотилии "Сумуд" в международных водах. Он призывает совет (Европейского союза - ред.) продолжить работу над ограничительными мерами против министров-экстремистов, подстрекающих и поощряющих подобные нарушения прав человека", - говорится в черновом варианте документа. Побеседовавший с изданием неназванный чиновник ЕС сообщил, что окончательное решение будет вынесено после того, как выскажутся представители всех стран. "Нам придется выслушать позиции всех сторон, прежде чем мы достигнем окончательного соглашения", - приводит Politico слова чиновника. Издание также отмечает, что Чехия выступила против ограничительных мер в отношении Израиля. Ранее министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, на котором видно, как израильские силовики поставили задержанных активистов флотилии "Сумуд" на колени лицом в пол и связали их. Сам Бен-Гвир фигурирует в ролике и делает провокационные заявления в отношении активистов. Позднее флотилия заявила об около 30 переломах у ее активистов и обвинила израильские силы в домогательствах.

израиль

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , израиль, чехия, ес, politico