Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда - 02.06.2026, ПРАЙМ
Выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, в 2025 году вырос на 30% и достиг рекорда, говорится в сообщении Европейского центрального... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T12:04+0300
ЕЦБ: выпуск международных долговых обязательств в евро в 2025 году достиг рекорда
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, в 2025 году вырос на 30% и достиг рекорда, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Несколько показателей свидетельствуют о росте международной привлекательности евро в 2025 году. Одним из таких показателей является выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, который в течение года достиг рекордных значений. Объем выпуска международных кредитов и облигаций в евро увеличился примерно на 30% по сравнению с 2024 годом и превысил 1,1 триллиона долларов США (почти 1 триллион евро), что стало самым высоким показателем за всю историю существования евро", - отмечает регулятор.
Объем выпуска облигаций в евро, включая бумаги, размещаемые американскими компаниями в иностранной валюте с последующим обменом привлеченных средств обратно в доллары посредством валютных свопов (так называемые Reverse Yankees), вырос почти на 50%. Этому способствовали исторически низкие кредитные спреды, более выгодная по сравнению с другими валютами стоимость заимствований, а также инвестиционный бум, связанный с развитием искусственного интеллекта, которыми активно воспользовались иностранные корпорации, также обращает внимание регулятор.
В 2025 году евро также впервые обогнал доллар США и стал ведущей валютой на международном рынке "зеленых" и устойчивых облигаций. Общий объем таких выпусков составил почти 100 миллиардов долларов США (около 85 миллиардов евро).
Аналогично приток иностранных портфельных инвестиций в еврозону в 2025 году приблизился к историческим максимумам. Чистые покупки превысили 850 миллиардов евро - это почти рекордные уровни с момента создания евро.
