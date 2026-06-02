Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/etsb-870409193.html
Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда
Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда - 02.06.2026, ПРАЙМ
Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда
Выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, в 2025 году вырос на 30% и достиг рекорда, говорится в сообщении Европейского центрального... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T12:04+0300
2026-06-02T12:04+0300
финансы
евро
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, в 2025 году вырос на 30% и достиг рекорда, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Несколько показателей свидетельствуют о росте международной привлекательности евро в 2025 году. Одним из таких показателей является выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, который в течение года достиг рекордных значений. Объем выпуска международных кредитов и облигаций в евро увеличился примерно на 30% по сравнению с 2024 годом и превысил 1,1 триллиона долларов США (почти 1 триллион евро), что стало самым высоким показателем за всю историю существования евро", - отмечает регулятор. Объем выпуска облигаций в евро, включая бумаги, размещаемые американскими компаниями в иностранной валюте с последующим обменом привлеченных средств обратно в доллары посредством валютных свопов (так называемые Reverse Yankees), вырос почти на 50%. Этому способствовали исторически низкие кредитные спреды, более выгодная по сравнению с другими валютами стоимость заимствований, а также инвестиционный бум, связанный с развитием искусственного интеллекта, которыми активно воспользовались иностранные корпорации, также обращает внимание регулятор. В 2025 году евро также впервые обогнал доллар США и стал ведущей валютой на международном рынке "зеленых" и устойчивых облигаций. Общий объем таких выпусков составил почти 100 миллиардов долларов США (около 85 миллиардов евро). Аналогично приток иностранных портфельных инвестиций в еврозону в 2025 году приблизился к историческим максимумам. Чистые покупки превысили 850 миллиардов евро - это почти рекордные уровни с момента создания евро.
https://1prime.ru/20260602/fyuchersy-870407083.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_726cc9377535c567abaa257cc39c2aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, евро, европа
Финансы, евро, ЕВРОПА
12:04 02.06.2026
 
Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда

ЕЦБ: выпуск международных долговых обязательств в евро в 2025 году достиг рекорда

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, в 2025 году вырос на 30% и достиг рекорда, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Несколько показателей свидетельствуют о росте международной привлекательности евро в 2025 году. Одним из таких показателей является выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, который в течение года достиг рекордных значений. Объем выпуска международных кредитов и облигаций в евро увеличился примерно на 30% по сравнению с 2024 годом и превысил 1,1 триллиона долларов США (почти 1 триллион евро), что стало самым высоким показателем за всю историю существования евро", - отмечает регулятор.
Объем выпуска облигаций в евро, включая бумаги, размещаемые американскими компаниями в иностранной валюте с последующим обменом привлеченных средств обратно в доллары посредством валютных свопов (так называемые Reverse Yankees), вырос почти на 50%. Этому способствовали исторически низкие кредитные спреды, более выгодная по сравнению с другими валютами стоимость заимствований, а также инвестиционный бум, связанный с развитием искусственного интеллекта, которыми активно воспользовались иностранные корпорации, также обращает внимание регулятор.
В 2025 году евро также впервые обогнал доллар США и стал ведущей валютой на международном рынке "зеленых" и устойчивых облигаций. Общий объем таких выпусков составил почти 100 миллиардов долларов США (около 85 миллиардов евро).
Аналогично приток иностранных портфельных инвестиций в еврозону в 2025 году приблизился к историческим максимумам. Чистые покупки превысили 850 миллиардов евро - это почти рекордные уровни с момента создания евро.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на доллар и евро
11:31
 
ФинансыевроЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала