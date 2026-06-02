Выпуск международных долговых обязательств в евро достиг рекорда

2026-06-02T12:04+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, в 2025 году вырос на 30% и достиг рекорда, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Несколько показателей свидетельствуют о росте международной привлекательности евро в 2025 году. Одним из таких показателей является выпуск международных долговых обязательств, номинированных в евро, который в течение года достиг рекордных значений. Объем выпуска международных кредитов и облигаций в евро увеличился примерно на 30% по сравнению с 2024 годом и превысил 1,1 триллиона долларов США (почти 1 триллион евро), что стало самым высоким показателем за всю историю существования евро", - отмечает регулятор. Объем выпуска облигаций в евро, включая бумаги, размещаемые американскими компаниями в иностранной валюте с последующим обменом привлеченных средств обратно в доллары посредством валютных свопов (так называемые Reverse Yankees), вырос почти на 50%. Этому способствовали исторически низкие кредитные спреды, более выгодная по сравнению с другими валютами стоимость заимствований, а также инвестиционный бум, связанный с развитием искусственного интеллекта, которыми активно воспользовались иностранные корпорации, также обращает внимание регулятор. В 2025 году евро также впервые обогнал доллар США и стал ведущей валютой на международном рынке "зеленых" и устойчивых облигаций. Общий объем таких выпусков составил почти 100 миллиардов долларов США (около 85 миллиардов евро). Аналогично приток иностранных портфельных инвестиций в еврозону в 2025 году приблизился к историческим максимумам. Чистые покупки превысили 850 миллиардов евро - это почти рекордные уровни с момента создания евро.

