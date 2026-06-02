Европа снизила импорт СПГ на 11 процентов

2026-06-02T09:47+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Европа в мае снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с апрелем, закупки снижаются второй месяц подряд после мартовского исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в мае составили около 11,23 миллиарда кубометров. В апреле показатель составлял около 12,62 миллиарда кубометров. В марте Европа увеличила импорт СПГ на 10,6% по сравнению с февралем - до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубометров. После этого поставки начали снижаться: в апреле на 7% к марту, в мае - на 11% к апрелю. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

