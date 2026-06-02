Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа снизила импорт СПГ на 11 процентов - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260602/evropa--870403947.html
Европа снизила импорт СПГ на 11 процентов
Европа снизила импорт СПГ на 11 процентов - 02.06.2026, ПРАЙМ
Европа снизила импорт СПГ на 11 процентов
Европа в мае снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с апрелем, закупки снижаются второй месяц подряд после мартовского... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T09:47+0300
2026-06-02T09:47+0300
энергетика
газ
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Европа в мае снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с апрелем, закупки снижаются второй месяц подряд после мартовского исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в мае составили около 11,23 миллиарда кубометров. В апреле показатель составлял около 12,62 миллиарда кубометров. В марте Европа увеличила импорт СПГ на 10,6% по сравнению с февралем - до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубометров. После этого поставки начали снижаться: в апреле на 7% к марту, в мае - на 11% к апрелю. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
https://1prime.ru/20260602/gaz--870403196.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ЕС
09:47 02.06.2026
 
Европа снизила импорт СПГ на 11 процентов

Европа в мае снизила импорт СПГ на 11 процентов по сравнению с апрелем

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Европа в мае снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с апрелем, закупки снижаются второй месяц подряд после мартовского исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в мае составили около 11,23 миллиарда кубометров. В апреле показатель составлял около 12,62 миллиарда кубометров.
В марте Европа увеличила импорт СПГ на 10,6% по сравнению с февралем - до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубометров. После этого поставки начали снижаться: в апреле на 7% к марту, в мае - на 11% к апрелю.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Биржевые цены на газ в Европе снижаются
09:25
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала