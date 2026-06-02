Контейнерный рынок России в январе-апреле вырос на 3%

Fesco: контейнерный рынок России по итогам января-апреля вырос на 3%
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам января-апреля 2026 года увеличился на 3% в годовом выражении и превысил 2,26 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco.
"По данным аналитиков Fesco, объем контейнерного рынка России в январе-апреле 2026 года превысил 2,26 миллиона TEU, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Там объяснили, что рост рынка обеспечен главным образом за счет увеличения импортных перевозок, которые выросли на 11% в годовом выражении, до 995 тысяч TEU. Экспортные контейнерные отправки сократились на 4%, до 641 тысячи TEU. Внутренние перевозки сохранились практически на уровне прошлого года и составили 439 тысячи TEU. Железнодорожный транзит стран СНГ через территорию РФ снизился на 3%, до 189 тысяч TEU.
"В апреле 2026 года объем контейнерного рынка РФ увеличился на 10,5% относительно аналогичного месяца прошлого года и составил 610 тысячи TEU", - заключили в компании.
Контейнерный рынок России включает внешнеторговые и транзитные перевозки через российские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные погранпереходы на сети РЖД (за исключением транзита Китай - Европа), внутрироссийские контейнерные перевозки по железной дороге, а также каботажные перевозки.