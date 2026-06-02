Финалистами премии "Глобальная энергия" стали 15 ученых из 9 стран

2026-06-02T21:09+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Пятнадцать ученых из девяти стран вошли в шорт-лист международной премии "Глобальная энергия" 2026 года, список финалистов был объявлен в ходе общественно-научной дискуссии "Обнуление мировой энергетики" в преддверии ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В шорт-лист вошли ученые из России, США, Китая, Индии, Великобритании, Швейцарии, Кипра, Мексики и Чили. Заявки на премию подавались с 1 января по 20 апреля 2026 года. За это время было подано 63 номинационных представления. В выдвижении кандидатов участвовали представители 30 стран и территорий, при этом номинанты представляли 28 государств. Финалисты были выбраны в трех номинациях: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии". В каждой категории выбрано по пять заявок. В номинации "Традиционная энергетика" в число финалистов вошли разработки в области умных электросетей, сверхпроводимости, накопления энергии, технологий для тяжелой нефти и робототехники для атомной промышленности. В категории "Нетрадиционная энергетика" представлены исследования в сфере возобновляемой энергетики, водородных технологий и интеллектуального управления энергосистемами. Номинация "Новые способы применения энергии" объединила проекты, связанные с энергоэффективностью, накопителями энергии, новыми материалами и технологиями декарбонизации. Лауреаты премии будут определены Международным комитетом под председательством нобелевского лауреата Рае Квон Чунга. Имена победителей объявят в июле на Нефтяном саммите в городе Альметьевск (республика Татарстан). Торжественная церемония награждения традиционно состоится на Российской энергетической неделе в октябре. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

