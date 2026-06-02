"Шаг к войне". На Западе запаниковали из-за выходки Франции против России
Франция задержанием танкера Tagor приближает начало вооруженного конфликта с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:01+0300
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Франция задержанием танкера Tagor приближает начало вооруженного конфликта с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Мы все проигрываем, когда от свободы перемещения отказываются, а морские суда становятся целями захватов. Очередной шаг к войне", — написал он в соцсети X.Накануне Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о задержании танкера, якобы шедшего из России. Власти республики утверждают, что судно якобы было под ложным флагом.Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, связывая его деятельность с Москвой. В марте они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.В России неоднократно называли такие действия пиратством.
Диесен: задержание танкера Tagor Францией ведет к конфликту с Россией