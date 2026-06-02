Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на доллар и евро - 02.06.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на доллар и евро
11:31 02.06.2026
 
Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на доллар и евро

Московская биржа с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Московская биржа с 9 июня начнет торги мини-фьючерсами на курсы доллара и евро к рублю, следует из сообщения торговой площадки.
"На срочном рынке Московской биржи 9 июня 2026 года стартуют торги мини-фьючерсами на курс доллара США к российскому рублю и курс евро к российскому рублю. Новые инструменты дополнят линейку валютных фьючерсов Московской биржи и станут более доступной альтернативой действующим квартальным контрактам на курс доллара и евро к российской валюте", - говорится в сообщении.
Основное отличие мини-фьючерсов заключается в уменьшенном в 10 раз размере лота: 100 долларов и 100 евро соответственно, что снижает размер гарантийного обеспечения и позволяет инвесторам более гибко подбирать объем сделки как для хеджирования, так и управления валютной позицией; также запуск мини-контрактов откроет участникам торгов дополнительные арбитражные возможности, указано там же.
Уточняется, что исполнение контрактов будет также ежеквартальным (март, июнь, сентябрь, декабрь). А с 9 июня инвесторам станут доступны контракты со сроками исполнения в сентябре и декабре. Минимальный шаг цены для контрактов - 0,01 рубля, стоимость шага - 1 рубль. Цена исполнения определяется по курсу Банка России в последний день заключения контракта.
"Мы видим устойчивый интерес инвесторов к производным инструментам, которые позволяют работать с валютным риском", - заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
Так, с начала года среднедневной объем торгов валютными фьючерсами увеличился на 23%, до 224 миллиарда рублей, а суммарная открытая позиция - на 24%, до 1,73 триллиона, рассказала Патрикеева.
"Запуск мини-фьючерсов - это логичное развитие линейки валютных деривативов. Уменьшенный размер лота сделает сегмент валютных инструментов доступнее для самого широкого круга инвесторов", - заключила она.
