Биржевые цены на газ в Европе снижаются
Биржевые цены на газ в Европе во вторник уменьшаются примерно на 2%, находясь вблизи 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник уменьшаются примерно на 2%, находясь вблизи 580 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 577,3 доллара (-2,3%). По состоянию на 9.05 мск показатель составлял 581,2 доллара (-1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 590,9 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В мае котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Цены на газ в Европе снижаются примерно на 2%
