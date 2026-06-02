Эксперт оценил рост спроса на газ к 2055 году

2026-06-02T14:35+0300

БАКУ, 2 июн – ПРАЙМ. Спрос на природный газ в мире в 2055 году увеличится на 31% по сравнению с показателем 2024 года и достигнет 5,4 триллиона кубометров, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (GECF) Филип Мшелбила. Мировой спрос на природный газ в 2024 году составлял рекордные 4,21 триллиона кубометров. "Мировой спрос на природный газ к 2055 году увеличится почти на 31%... и достигнет примерно 5,4 триллиона кубометров. Международная торговля газом продолжит расширяться, при этом ключевым драйвером роста станет сжиженный природный газ... Ожидается, что к 2055 году объемы мировой торговли СПГ удвоятся Геополитические процессы не всегда оказывают влияние на энергетическую систему, однако, когда это происходит, последствия ощущаются во всем мире", - сказал Мшелбила на сессии "Рынки, маршруты, геополитика" в рамках 31-го Бакинского энергетического форума. По его словам, начиная с 1973 года, когда произошел один из первых крупных энергетических кризисов, геополитические события неоднократно влияли на энергетический сектор. "Однако сегодня изменилось главное - такие события становятся нормой. Если раньше подобные кризисы возникали раз в 10-20 лет, то теперь они происходят каждые один-два года. В этих условиях должна меняться и наша стратегия. Одним из важнейших элементов этой трансформации является энергетическая система, особенно подходы к развитию инфраструктуры. Геополитические кризисы неизбежно нарушают ее функционирование", - отметил он. По словам Мшелбилы, последствия могут проявляться по-разному - "в виде сбоев в производстве, перебоев в поставках топлива и энергии или дестабилизации рынков". "Однако кризисы, которые мы наблюдаем в последнее время, прежде всего нарушают цепочки поставок, а затем уже оказывают влияние на другие сферы. Есть прямые последствия - рост цен на энергоносители и проблемы с доступностью ресурсов. Но существуют и косвенные эффекты, которые не всегда заметны сразу. Речь идет, например, о влиянии на производство гелия, используемого при выпуске микрочипов, или о последствиях для производства удобрений, особенно в развивающихся странах. Эти вторичные эффекты крайне опасны и могут затронуть миллионы людей по всему миру", - добавил генсек GECF.

газ, рынок