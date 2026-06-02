Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса, заявил Мерц - 02.06.2026, ПРАЙМ
Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса, заявил Мерц
Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса, заявил Мерц

Мерц: Германия стала слишком дорогой для ведения бизнеса и потеряла конкурентоспособность

БЕРЛИН, 2 июн - ПРАЙМ. Германия стала слишком дорогой как место ведения бизнеса и потеряла конкурентоспособность, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"У нас в Германии есть проблема с ценовой конкурентоспособностью. Даже если не всем приятно это слышать, Германия стала слишком дорогой. Во многих сферах мы больше не конкурентоспособны, потому что по ценам мы больше не можем соперничать с регионами мира, которые с нами конкурируют", - заявил Мерц во время выступления на Восточногерманском экономическом форуме. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
По его словам, Германию вновь необходимо сделать страной, привлекательной для предпринимателей. Он отметил, что это требует изменений во многих сферах: в корпоративном налогообложении, в стоимости энергоносителей, в бюрократии, в дополнительных расходах на оплату труда, в цифровизации и инфраструктуре. Он также указал на необходимость работать над увеличением конкурентоспособности и на европейском уровне.
