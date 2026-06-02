В Госдуме предложили продлить налоговый режим для самозанятых

Первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых

2026-06-02T00:21+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать следующие предложения: 1. Рассмотреть возможность продления периода действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до 2035 года", - сказано в письме. Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году в порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028 года. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а годовой лимит дохода составляет 2,4 миллиона рублей. В документе парламентарий отметил, что режим самозанятости стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан, который позволяет людям официально работать, оказывать услуги физическим и юридическим лицам, совмещать самостоятельную деятельность с трудовым договором, а также снижает административную и налоговую нагрузку. По его мнению, действующий лимит дохода в 2,4 миллиона рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям. Гусев предложил кабмину рассмотреть возможность продления режима налога на профессиональный доход до 2035 года, повышения с 2027 года предельного размера годового дохода самозанятых до 3 миллионов рублей, а также введения механизма ежегодной индексации этого лимита. "Самозанятость стала для миллионов людей понятным и удобным способом работать легально. Это не только про налоги, это про доверие граждан к государству… Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода", - сказал депутат РИА Новости. Он подчеркнул, что совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости и укрепить доверие к специальным налоговым режимам. По словам Гусева, предлагаемые меры не только улучшат условия для самозанятых, но и положительно скажутся на деловом климате, развитии малого предпринимательства и снижении теневой занятости.

