В Госдуме предложили освобождать от ответственности за неуплату налогов

2026-06-02T01:22+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили освобождать граждан от ответственности за несвоевременную подачу налоговой декларации, если налог на доходы физических лиц был уплачен в установленный срок. Соответствующие поправки к законопроекту об упрощении налогового администрирования при подаче налоговых деклараций имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы, в частности, выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). "Помимо случаев, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, не признается правонарушением непредоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган по месту учета в срок, установленный законодательством, при условии уплаты налога на доходы физических лиц в установленный срок", - сказано в документе. В беседе с РИА Новости Нилов пояснил, что в активе Госдумы сегодня находится законопроект, предлагающий упростить налоговое администрирование при подаче деклараций. По его словам, это действительно актуальная инициатива группы депутатов во главе с председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, позволяющая в ряде случаев освобождать от ответственности за непредоставление налоговой декларации, и она уже прошла первое чтение. "Ко второму мы с коллегами предлагаем дополнить ее еще более либеральной мерой - освобождать налогоплательщика от штрафных санкций, если он по каким-то причинам забыл или не смог своевременно подать декларацию, хотя все налоги оплатил", - уточнил депутат. Нилов считает абсолютно жизненной ситуацией, когда гражданин ничего не должен государству, но в положенные сроки не выполнил формальность, связанную с тем, чтобы известить его об этом. По его словам, если поправки будут поддержаны, главным фактором будет своевременная оплата налогов, а не отчетность о них.

