В Госдуме предложили обязать добывающие рыбу компании оставлять часть улова
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили обязать компании, добывающие рыбу в Дальневосточном федеральном округе...
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили обязать компании, добывающие рыбу в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), оставлять часть улова в регионах до полного закрытия потребностей внутреннего рынка. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". "Законопроектом предлагается ввести квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для обеспечения продовольственной доступности для населения субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - сказано в пояснительной записке. В документе уточняется, что указанные квоты будут распределяться между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, в установленном правительством РФ порядке. По мнению парламентариев, такой порядок должен предусматривать: объемы выделяемых квот, перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливаются квоты (в первую очередь минтай, треска, сельдь тихоокеанская, камбала, навага), требования к лицам, претендующим на получение квот, и и механизмы контроля за исполнением обязательств и ответственность за их нарушение. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, Дальний Восток дает стране 75% всей выловленной рыбы, однако местные жители не могут себе ее позволить. По его словам, причина в том, что большая часть улова уходит на экспорт. "ЛДПР считает, что добытая рыба в первую очередь должна оставаться в регионе, и только излишки могут идти на экспорт. Чтобы сделать рыбу доступной для всех, мы предлагаем ввести квоты на ключевые виды - минтай, треску, сельдь, камбалу, навагу. Компании, получившие квоты, будут обязаны поставлять улов на внутренний рынок - по справедливым ценам, через ярмарки и социальные магазины", - добавил он. Авторы инициативы убеждены, что реализация законопроекта позволит обеспечить ценовую доступность рыбы для населения Дальнего Востока за счет формирования стабильных гарантированных поставок на локальные рынки по регулируемым ценам, без посреднических наценок.
В Госдуме предложили обязать добывающие рыбу компании оставлять часть улова

ЛДПР предлагает обязать компании, добывающие рыбу в ДФО, оставлять часть улова

