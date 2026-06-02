Акции HP Enterprise подорожали на четверть
2026-06-02T12:47+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Акции американской компании из сферы информационных технологий Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise, HPE) дорожают перед открытием основных торгов вторника на 26% после выхода квартальной отчетности, в котором компания помимо прочего повысила свой прогноз выручки на текущий финансовый год, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.23 мск акции Hewlett Packard дорожают на 26,6%, до 59,42 доллара. По итогам торгов понедельника акции поднялись в стоимости на 9,2%, до 47 доллара за ценную бумагу. Во втором квартале финансового года (завершился 30 апреля) выручка компании выросла на 40% год к году, до 10,678 миллиарда долларов, при ожиданиях аналитиков в 9,76 миллиарда. При этом скорректированная разводненная прибыль на акцию поднялась до 0,79 доллара с 0,38 доллара годом ранее, что оказалось выше прогноза рынков в 0,53 доллара и ожиданий самой компании в 0,51- 0,55 доллара. Чистая прибыль за три отчетных месяца составила 595 миллионов долларов после убытка годом ранее в 1,079 миллиарда. За первое полугодие финансового года компания получила чистую прибыль в размере 1,018 миллиарда долларов после убытка в 481 миллион долларов за аналогичный период предыдущего года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,75 доллара после убытка в 0,36 доллара годом ранее. Выручка за период выросла на 29% в годовом выражении, до 19,979 миллиарда долларов. Кроме того, Hewlett Packard Enterprise повысила прогноз роста выручки до 29-33% за весь финансовый год. При этом в следующем финансовом году показатель ожидается на уровне 8-12%. "Основываясь на полученных результатах, мы повышаем прогноз на 2026 финансовый год и приводим ожидания на 2027 финансовый год", - приводятся в релизе слова президента и генерального директора HPE Antonio Neri (Антонио Нери). В ноябре 2014 года американская Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати - в HP Inc.
