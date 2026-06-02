Аналитики рассказали о ловушке для малого бизнеса из-за ИИ

2026-06-02T11:13+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта может загнать малый бизнес в ловушку: инвестиции в ИИ могут не окупиться, при этом их отсутствие рискует сделать компанию отстающей на рынке, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс". "Крупный бизнес окупается, МСП - в ловушке: инвестировать – ухудшить экономику, не инвестировать - отстать", - отметили авторы доклада. Так, чтобы внедрить ИИ в бизнес-процессы, компании нужно планомерно подготовиться: очистить данные, настроить модели под конкретные задачи, переобучить персонал, изменить регламенты. "Что критически важно - постоянные затраты на инференс (прогон моделей)", - подчеркнули аналитики. При этом ИИ не делает поправки на размер компании: малый бизнес платит сумму, сопоставимую с той, которую вкладывает крупная корпорация. Но если крупный бизнес распределяет затраты на ИИ на большой объем операций и окупает их, то малый - распределяет затраты на существенно меньший объем операций и рискует получить убытки. "Создание внутренней базы знаний с ИИ-поиском по корпоративным документам, автоматизация ответов на типовые вопросы клиентов через чат-боты на базе языковых моделей, генерация черновиков документов по шаблонам", - перечислили аналитики способы, с помощью которых малый бизнес может решить проблему окупаемости ИИ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

