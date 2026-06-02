Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/inflyatsiya-870409358.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений - 02.06.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений
Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая ускорилась до 3,2% с 3% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T12:07+0300
2026-06-02T12:24+0300
мировая экономика
евростат
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая ускорилась до 3,2% с 3% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель в 3,2% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены предварительно выросли на 0,1%.По итогам мая прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,9%.Базовая годовая инфляция в еврозоне (за вычетом цен на продовольствие и энергию) ускорилась до 2,5% с 2,2% месяцем ранее, прогноз составлял 2,4%.Годовой рост цен на энергию в мае ускорился еще сильнее – до 10,9% с 10,8% в апреле и 5,1% в марте. Рост цен на услуги ускорился в годовом выражении до 3,5% с 3%, на продовольствие, алкоголь и табак – замедлился до 2% с 2,4% в апреле.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Болгарии (6,3%), Литве (5,1%) и Греции (5%). Самая низкая наблюдалась на Мальте (2,1%), в Германии (2,7%) и Франции (2,8%).
https://1prime.ru/20260529/bloomberg-870322992.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, евростат, европа
Мировая экономика, Евростат, ЕВРОПА
12:07 02.06.2026 (обновлено: 12:24 02.06.2026)
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений

Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до 3,2%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая ускорилась до 3,2% с 3% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель в 3,2% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В месячном выражении потребительские цены предварительно выросли на 0,1%.
По итогам мая прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,9%.
Базовая годовая инфляция в еврозоне (за вычетом цен на продовольствие и энергию) ускорилась до 2,5% с 2,2% месяцем ранее, прогноз составлял 2,4%.
Годовой рост цен на энергию в мае ускорился еще сильнее – до 10,9% с 10,8% в апреле и 5,1% в марте. Рост цен на услуги ускорился в годовом выражении до 3,5% с 3%, на продовольствие, алкоголь и табак – замедлился до 2% с 2,4% в апреле.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Болгарии (6,3%), Литве (5,1%) и Греции (5%). Самая низкая наблюдалась на Мальте (2,1%), в Германии (2,7%) и Франции (2,8%).
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
СМИ: скачок цен на продукты в еврозоне будет выше, чем в США и Японии
29 мая, 15:59
 
Мировая экономикаЕвростатЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала