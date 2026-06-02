https://1prime.ru/20260602/inflyatsiya-870409358.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений - 02.06.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных значений

Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая ускорилась до 3,2% с 3% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T12:07+0300

2026-06-02T12:07+0300

2026-06-02T12:24+0300

мировая экономика

евростат

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам мая ускорилась до 3,2% с 3% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель в 3,2% стал самым высоким с сентября 2023 года, по итогам которого годовая инфляция составляла 4,3%, следует из данных статагентства.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены предварительно выросли на 0,1%.По итогам мая прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 1,9%.Базовая годовая инфляция в еврозоне (за вычетом цен на продовольствие и энергию) ускорилась до 2,5% с 2,2% месяцем ранее, прогноз составлял 2,4%.Годовой рост цен на энергию в мае ускорился еще сильнее – до 10,9% с 10,8% в апреле и 5,1% в марте. Рост цен на услуги ускорился в годовом выражении до 3,5% с 3%, на продовольствие, алкоголь и табак – замедлился до 2% с 2,4% в апреле.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Болгарии (6,3%), Литве (5,1%) и Греции (5%). Самая низкая наблюдалась на Мальте (2,1%), в Германии (2,7%) и Франции (2,8%).

https://1prime.ru/20260529/bloomberg-870322992.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, евростат, европа