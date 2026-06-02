Подсчитано, как изменится платеж за большую квартиру при снижении ставок

2026-06-02T03:03+0300

МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. На рынке недвижимости обсуждается корректировка условий семейной ипотеки с лета 2026 года. Один из сценариев предполагает снижение ставки до 4% для многодетных заемщиков, сохранение 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10–12% для пар с одним ребенком. О том, как новшества повлияют на спрос и доступность жилья, агентству “Прайм” рассказал вице-президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.По словам эксперта, пересмотр условий может заметно повлиять на ситуацию уже летом этого года. В первую очередь изменения повысят доступность квартир семейного формата — с тремя комнатами и более. Например, для трехкомнатного лота стоимостью 18,6 миллиона рублей при первоначальном взносе 20% и сроке кредита 25 лет ежемесячный платеж по текущей ставке 6% составляет около 96 тысяч рублей. Если для многодетных семей ставка снизится до 4%, платеж уменьшится до 78,7 тысячи рублей, то есть ежемесячная нагрузка сократится примерно на 18%."Для семей с двумя и особенно тремя детьми размер регулярной выплаты остаётся ключевым фактором при покупке жилья. Даже снижение ставки на два процентных пункта принесёт ощутимую экономию для бюджета семьи и сделает более доступными просторные квартиры. Если изменения будут приняты, уже летом мы ожидаем рост спроса именно на большие форматы", — отметил Гуторов.Эксперт подчеркнул, что наибольший эффект новые условия могут дать в Московской области и крупных региональных агломерациях, где традиционно высок спрос на жилье большей площади среди семейной аудитории. При этом для семей с двумя детьми сохранение ставки 6% также позволит сохранить текущий уровень доступности, а повышение ставки для пар с одним ребенком до 10–12% может временно охладить спрос на первичном рынке, но в целом не приведет к значительному падению, так как для этой категории остаются доступны рыночные и траншевые ипотечные программы.Изменения, если они будут утверждены, станут важным сигналом для рынка: государство продолжает поддерживать многодетные семьи, делая для них покупку просторного жилья более реальной, заключил Гуторов.

