https://1prime.ru/20260602/iran-870419190.html
В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив
В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив
Иран планирует "национализировать" Ормузский пролив, заявил представитель президиума парламента исламской республики Аббас Гударзи. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T16:25+0300
2026-06-02T16:25+0300
2026-06-02T16:25+0300
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
ири
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
ТЕГЕРАН, 2 июн - ПРАЙМ. Иран планирует "национализировать" Ормузский пролив, заявил представитель президиума парламента исламской республики Аббас Гударзи. Власти США неоднократно требовали от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии. ИРИ же стремится создать вместе с Оманом механизм управления проливом с взиманием платы за проход судов. "Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения в тот промежуток времени. Сегодня мы хотим национализировать Ормузский пролив", - сказал Гударзи, чьи слова привело иранское агентство ISNA. Заявление депутата отсылает к важному эпизоду иранской истории: национализации нефтяной промышленности в 1951 году. Инициатива связана с именем Мохаммада Мосаддека, видного политического деятеля и лидера парламентского движения, продвигавшего идею национализации нефтегазового сектора. США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260602/voyna-870411928.html
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, ири
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, ИРИ
В Иране заявили о намерении национализировать Ормузский пролив
Представитель парламента Ирана Гударзи предложил национализировать Ормузский пролив
ТЕГЕРАН, 2 июн - ПРАЙМ. Иран планирует "национализировать" Ормузский пролив, заявил представитель президиума парламента исламской республики Аббас Гударзи.
Власти США
неоднократно требовали от Ирана
открытия Ормузского пролива
для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии. ИРИ же стремится создать вместе с Оманом
механизм управления проливом с взиманием платы за проход судов.
"Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения в тот промежуток времени. Сегодня мы хотим национализировать Ормузский пролив", - сказал Гударзи, чьи слова привело иранское агентство ISNA.
Заявление депутата отсылает к важному эпизоду иранской истории: национализации нефтяной промышленности в 1951 году. Инициатива связана с именем Мохаммада Мосаддека, видного политического деятеля и лидера парламентского движения, продвигавшего идею национализации нефтегазового сектора.
США и Израиль
28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Эксперт назвал главного пострадавшего от конфликта на Ближнем Востоке