Юрист назвала самую распространенную схему обмана в продуктовых магазинах

2026-06-02T03:46+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Самая распространенная схема обмана покупателей в продуктовых магазинах - расхождение цены на ценнике и на кассе, из-за чего переплата для большой семьи может достигать 1 тысячи рублей, рассказала РИА Новости юрист Ольга Гимадеева. "Наиболее частые спорные ситуации до сих пор связаны с тем, что товар на ценнике на полке отличается от цены товара на кассе. В итоге переплата при закупке в крупном сетевом магазине на большую семью может составлять до 1000 рублей", - сказала она. Эксперт советует заблаговременно проверять цену товара через сканеры, которые развешаны в магазинах, или же фотографировать ценники на товар и уже на кассе проверять стоимость. Кроме того, актуальны такие ошибки на кассе, как задвоение товара в чеке, не пробивание акции "1+1" или же пробивание акционного товара по полной стоимости. В небольших магазинах до сих пор практикуют обвешивание покупателя при отпуске весового товара. Также юрист предупредила, что на полках магазина можно найти товар с истекшим сроком годности или переклеенными этикетками, чтобы скрыть дату его изготовления. "Часто у вас в личном кабинете есть бонусы или подарки, так вот, на кассе или забывают вам сообщить о возможности списать начисленные баллы, или же не предлагают забрать подарочный кофе или круассан. Чтобы не попасться на это, необходимо следить самим за своим приложением и отслеживать акции и спецпредложения магазина", - заключила Гимадеева.

