Совет директоров "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год - 02.06.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Камаза" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год - из-за отсутствия чистой прибыли, сообщила компания. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T17:23+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Совет директоров "Камаза" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год - из-за отсутствия чистой прибыли, сообщила компания."Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Камаз"… В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "Камаз" по результатам деятельности за 2025 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО "Камаз" за 2025 год не выплачивать", - говорится в сообщении.Чистый убыток "Камаза" по МСФО в 2025 году составил 42,957 миллиарда рублей против прибыли в 731 миллион рублей годом ранее. Выручка компании за отчетный период составила 382,104 миллиарда рублей, что на 2,9% ниже, чем годом ранее.
акции, камаз
