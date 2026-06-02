Биржевые цены на арабику достигли рекордного уровня с ноября 2024 года

2026-06-02T14:18+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе сорта арабика во вторник уменьшаются, показатель достиг самого низкого уровня с ноября 2024 года, следует из данных торгов. По состоянию на 14.10 мск стоимость июльского фьючерса на кофе арабика опускается на 0,12% относительно предыдущего закрытия - до 2,603 доллара за фунт (около 5739 долларов за тонну). Ранее в ходе торгов вторника показатель минимально достиг 2,5933 доллара за фунт (5717 долларов за тонну), что стало самым низким значением с 12 ноября 2024 года. Цены на арабику продолжают снижение в июне после падения почти на 12% по итогам мая. Цена июльского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время растет - на 1,19%, до 3474 долларов за тонну.

