Приморский край и Сахалин отправили на экспорт 591 тысячу тонн рыбы
2026-06-02T05:53+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – ПРАЙМ. Приморский край и Сахалинская область за январь-май 2026 года отправили на экспорт 591 тысячу тонн рыбы и морепродуктов, основная часть пришлась на КНР, сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
"На 1 июня, с начала года, из Приморского края и Сахалинской области на экспорт оформлено 9,6 тысячи партий рыбы и морепродуктов общим весом 590,7 тысячи тонн, что на 2% превышает количество оформленной на экспорт рыбопродукции за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Специалисты ведомства проконтролировали соответствие требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров всех партий водных биоресурсов, предназначенных для отправки в 14 стран мира, в том числе в КНР, Республику Корея, Нигерию, Японию, Вьетнам, Того, Гану, Тайвань Китая, Таиланд и ОАЭ. Лидером среди импортеров дальневосточной продукции является Китай – на его долю приходится 435,1 тысячи тонны из объема экспорта за пять месяцев 2026 года.
Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции – минтай, треска, живой краб, отмечает пресс-служба.
россия, китай, приморский край, кнр, россельхознадзор
