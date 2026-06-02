ЦБ объявил официальный курс валют на среду
2026-06-02T18:02+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 15,5 копейки - до 10,7312 рубля, доллара - на 1,0065 рубля, до 72,5597 рубля, евро снизился на 1,6403 рубля, до 84,6096 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
