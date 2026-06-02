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Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд
Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд - 02.06.2026, ПРАЙМ
Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вырос третий торговый день подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей, следует из данных | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T22:32+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вырос третий торговый день подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 15 копеек и составил 10,79 рубля. Курсовой коридор составил 10,64-10,81 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,29 рубля. Рубль под давлением ожиданий Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник вырос третью торговую сессию подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей. Участники рынка ожидают роста покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. "На старте лета валютные курсы пошли в рост, ситуация на рынке стала явно складываться не в пользу рубля. По завершении майского налогового периода сократилось предложение инвалюты. Дополнительное давление создают ожидания: рынок может заранее закладывать заметное увеличение в июне покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила - по нашим оценкам, до 270 миллиардов рублей после 110 миллиардов в мае", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.15 мск повышалась на 1,2%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Заметная реакция курса возможна в случае значительного отклонения информации Минфина по покупкам от ожиданий аналитиков в 200-300 миллиардов рублей за месяц, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, рынок будет следить за новостями с ПМЭФ, который будет проходить 3-6 июня. До конца недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70-73 рубля, курс юаня - в коридоре 10,3-10,8 рубля", - ожидает она. Сдерживают просадку рубля по-прежнему высокие рублевые процентные ставки в экономике, сохранение повышенного притока экспортной выручки от продажи энергоносителей и сильного ненефтегазового экспорта, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Однако в ближайшие дни допускаем рост курса доллара к 73,5 рубля, юаня - к 10,9 рубля", - добавляет он.
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рынок, россия, сша, наталья ващелюк, минфин, "бкс мир инвестиций", ук "первая", торги
Экономика, Рынок, РОССИЯ, США, Наталья Ващелюк, Минфин, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая", Торги
Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд
Курс юаня к рублю вырос третий торговый день подряд, закрепляясь в диапазоне 10,5-11 руб
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вырос третий торговый день подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 15 копеек и составил 10,79 рубля. Курсовой коридор составил 10,64-10,81 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,29 рубля.
Рубль под давлением ожиданий
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник вырос третью торговую сессию подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей. Участники рынка ожидают роста покупок валюты Минфином РФ
в рамках бюджетного правила.
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"На старте лета валютные курсы пошли в рост, ситуация на рынке стала явно складываться не в пользу рубля. По завершении майского налогового периода сократилось предложение инвалюты. Дополнительное давление создают ожидания: рынок может заранее закладывать заметное увеличение в июне покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила - по нашим оценкам, до 270 миллиардов рублей после 110 миллиардов в мае", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций
".
Стоимость нефти к 22.15 мск повышалась на 1,2%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) стабилизировался около 99,2 пункта.
Заметная реакция курса возможна в случае значительного отклонения информации Минфина по покупкам от ожиданий аналитиков в 200-300 миллиардов рублей за месяц, считает Наталья Ващелюк
из УК "Первая"
.
"Кроме того, рынок будет следить за новостями с ПМЭФ, который будет проходить 3-6 июня. До конца недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70-73 рубля, курс юаня - в коридоре 10,3-10,8 рубля", - ожидает она.
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Сдерживают просадку рубля по-прежнему высокие рублевые процентные ставки в экономике, сохранение повышенного притока экспортной выручки от продажи энергоносителей и сильного ненефтегазового экспорта, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Однако в ближайшие дни допускаем рост курса доллара к 73,5 рубля, юаня - к 10,9 рубля", - добавляет он.