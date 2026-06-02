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Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд

Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд - 02.06.2026, ПРАЙМ

Рубль снизился против юаня на Мосбирже третью сессию подряд

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вырос третий торговый день подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей, следует из данных | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T22:32+0300

2026-06-02T22:32+0300

2026-06-02T22:32+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник вырос третий торговый день подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 15 копеек и составил 10,79 рубля. Курсовой коридор составил 10,64-10,81 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,29 рубля. Рубль под давлением ожиданий Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник вырос третью торговую сессию подряд, закрепляясь в середине диапазона 10,5-11 рублей. Участники рынка ожидают роста покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. "На старте лета валютные курсы пошли в рост, ситуация на рынке стала явно складываться не в пользу рубля. По завершении майского налогового периода сократилось предложение инвалюты. Дополнительное давление создают ожидания: рынок может заранее закладывать заметное увеличение в июне покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила - по нашим оценкам, до 270 миллиардов рублей после 110 миллиардов в мае", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.15 мск повышалась на 1,2%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,2 пункта. Прогнозы Заметная реакция курса возможна в случае значительного отклонения информации Минфина по покупкам от ожиданий аналитиков в 200-300 миллиардов рублей за месяц, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Кроме того, рынок будет следить за новостями с ПМЭФ, который будет проходить 3-6 июня. До конца недели при отсутствии значимых изменений во внутренних и внешних условиях курс доллара может находиться в интервале 70-73 рубля, курс юаня - в коридоре 10,3-10,8 рубля", - ожидает она. Сдерживают просадку рубля по-прежнему высокие рублевые процентные ставки в экономике, сохранение повышенного притока экспортной выручки от продажи энергоносителей и сильного ненефтегазового экспорта, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Однако в ближайшие дни допускаем рост курса доллара к 73,5 рубля, юаня - к 10,9 рубля", - добавляет он.

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рынок, россия, сша, наталья ващелюк, минфин, "бкс мир инвестиций", ук "первая", торги