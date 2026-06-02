Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия конфисковала российские средства на четыре миллиона евро - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/le-870410968.html
Финляндия конфисковала российские средства на четыре миллиона евро
Финляндия конфисковала российские средства на четыре миллиона евро - 02.06.2026, ПРАЙМ
Финляндия конфисковала российские средства на четыре миллиона евро
Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около 4 миллионов евро, сообщил во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T12:51+0300
2026-06-02T12:51+0300
россия
мировая экономика
финляндия
хельсинки
рф
нафтогаз украины
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около 4 миллионов евро, сообщил во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа. "Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о денежных средствах в размере почти 3,7 миллиона евро, которые Россия перевела финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Проект был призван поддерживать развитие в приграничных районах, и Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько нет назад, напоминает Yle. Согласно управлению, Россия успела выплатить свою долю до начала конфликта на Украине, однако затем программа была прекращена и средства остались на балансе финских властей. Отмечается, что решение о конфискации действует до особого распоряжения. В 2024 году власти Финляндии наложили арест более чем на 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Как заявляли РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство РФ тогда направляло ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей.
https://1prime.ru/20260601/isk-870383086.html
финляндия
хельсинки
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, финляндия, хельсинки, рф, нафтогаз украины, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, РФ, Нафтогаз Украины, ЕС, МИД
12:51 02.06.2026
 
Финляндия конфисковала российские средства на четыре миллиона евро

Власти Финляндии конфисковало российские средства на сумму около четырех миллионов евро

CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment / Suomesta Naton jäsen 4.4.2023Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment / Suomesta Naton jäsen 4.4.2023
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около 4 миллионов евро, сообщил во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа.
"Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о денежных средствах в размере почти 3,7 миллиона евро, которые Россия перевела финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Проект был призван поддерживать развитие в приграничных районах, и Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько нет назад, напоминает Yle.
Согласно управлению, Россия успела выплатить свою долю до начала конфликта на Украине, однако затем программа была прекращена и средства остались на балансе финских властей. Отмечается, что решение о конфискации действует до особого распоряжения.
В 2024 году власти Финляндии наложили арест более чем на 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Как заявляли РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посольство РФ тогда направляло ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
В ЕС зарегистрировали иск Банка России против Европарламента
Вчера, 12:32
 
РОССИЯМировая экономикаФИНЛЯНДИЯХельсинкиРФНафтогаз УкраиныЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала