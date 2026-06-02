Финляндия конфисковала российские средства на четыре миллиона евро

2026-06-02T12:51+0300

МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало российские средства на сумму около 4 миллионов евро, сообщил во вторник телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа. "Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о денежных средствах в размере почти 3,7 миллиона евро, которые Россия перевела финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества Евросоюза. Проект был призван поддерживать развитие в приграничных районах, и Москва и Хельсинки вместе участвовали в нем несколько нет назад, напоминает Yle. Согласно управлению, Россия успела выплатить свою долю до начала конфликта на Украине, однако затем программа была прекращена и средства остались на балансе финских властей. Отмечается, что решение о конфискации действует до особого распоряжения. В 2024 году власти Финляндии наложили арест более чем на 40 объектов, находящихся в собственности России, чтобы удовлетворить иск украинских энергетических компаний. Как заявляли РИА Новости в посольстве РФ в Хельсинки, половина этих объектов является дипломатическим недвижимым имуществом и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посольство РФ тогда направляло ноту в финский МИД с выражением решительного протеста против действий финских властей.

