"Лента" покупает сеть гипермаркетов "О'Кей" - 02.06.2026, ПРАЙМ
"Лента" покупает сеть гипермаркетов "О'Кей"
2026-06-02T14:20+0300
2026-06-02T15:00+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. "Лента" покупает 100% доли в ООО "РФБ-Ритейл" - операторе сети гипермаркетов "О'Кей", сообщил ритейлер."Лента" объявляет о приобретении 100% доли в ООО "РФБ-Ритейл" - операторе одной из ведущих в России сети гипермаркетов "О'Кей", - говорится в сообщении.При этом сделка структурирована без денежной составляющей: в качестве оплаты за 100% долю "Группа Лента" принимает на себя долговые обязательства приобретаемой компании.Интеграцию сети планируется завершить до конца 2026 года, а именно - ребрендинг большинства магазинов под бренд "Ленты" и централизацию ключевых процессов: закупок, логистики, ИТ-инфраструктуры и операционного управления. В процессе интеграции все клиенты также будут переведены на объединенную программу лояльности.По словам генерального директора "Ленты" Владимира Сорокина, сделка значительно усиливает позиции ритейлера в шести ключевых регионах России, в том числе с наиболее развитым розничным рынком. Магазины "О'Кей" расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, Сибирском, Приволжском и Уральском регионах.В периметр приобретения войдут 75 гипермаркетов "О'Кей" с совокупной торговой площадью 478 тысяч квадратных метров, а также четыре арендованных распределительных центра общей площадью 107 тысяч квадратных метров."Гипермаркеты остаются нашим флагманским форматом, в котором мы занимаем лидирующие позиции по доле рынка и операционной эффективности. Мы видим потенциал синергии через повышение выручки на квадратный метр и операционной рентабельности приобретенных магазинов до уровня "Гипер Ленты". Это будет достигнуто в том числе за счет усиления ценностного предложения для покупателя (CVP) - оптимизации ценообразования, ассортимента, внедрения собственных торговых марок и промо-активностей", - прокомментировал Сорокин.По оценке менеджмента, по итогам 2026 года показатель чистый долг / EBITDA компании останется в нижней границе целевого диапазона на уровне 1,0х, а показатель рентабельности EBITDA составит не менее 7%."Группа Лента" является крупнейшей сетью гипермаркетов в России. По состоянию на 31 марта 2026 года под управлением сети находится 270 гипермаркетов, 383 супермаркета, более 4 тысяч магазинов у дома, свыше 2 тысяч магазинов дрогери, 118 магазинов сети "Реми" и 25 магазинов "Дом Лента" в более чем 650 населенных пунктах России.
14:20 02.06.2026 (обновлено: 15:00 02.06.2026)
 
