Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Неожиданное видеообращение Мадьяра из туалета удивило Венгрию - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/madyar-870401527.html
Неожиданное видеообращение Мадьяра из туалета удивило Венгрию
Неожиданное видеообращение Мадьяра из туалета удивило Венгрию - 02.06.2026, ПРАЙМ
Неожиданное видеообращение Мадьяра из туалета удивило Венгрию
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр устроил странную пиар-акцию, записав видеообращение в уборной центрального банка, с целью разоблачить якобы... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T07:08+0300
2026-06-02T07:08+0300
венгрия
мировая экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0d/869116888_0:25:1666:962_1920x0_80_0_0_9f614712bff4734c8c3f378175641560.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр устроил странную пиар-акцию, записав видеообращение в уборной центрального банка, с целью разоблачить якобы чрезмерную коррупцию прежних властей, сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.На днях Мадьяр выложил в соцсети видео из главного офиса Венгерского национального банка, стремясь показать предполагаемую избыточную роскошь интерьеров, отремонтированных в предыдущие годы."Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если не брать в расчет очевидное — что премьеру, возможно, не следует снимать унитазы и туалетные ершики, разве можно считать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры Центробанка европейской страны?" — задался вопросом эксперт.По его мнению, видео не достигло ожидаемого эффекта, так как оформление помещения банка не дотягивает даже до уровня некоторых питейных заведений.&quot;Я видал более красивые туалеты в пабах по вполне разумным ценам&quot;, — подытожил Кошкович.Ранее по инициативе Мадьяра в бывшей резиденции венгерского правительства были открыты для бесплатного посещения зал заседаний кабинета, рабочий кабинет и личные покои бывшего премьера страны Орбана.
https://1prime.ru/20260522/madyar-870152205.html
https://1prime.ru/20260602/zapad-870400912.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0d/869116888_141:0:1526:1039_1920x0_80_0_0_d08957df4b00334cad95a1b1e29103ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, мировая экономика, общество
ВЕНГРИЯ, Мировая экономика, Общество
07:08 02.06.2026
 
Неожиданное видеообращение Мадьяра из туалета удивило Венгрию

Аналитик Кошкович: Мадьяр совершил ошибку, выбрав уборную для видеообращения

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Петер Мадьяр. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр устроил странную пиар-акцию, записав видеообращение в уборной центрального банка, с целью разоблачить якобы чрезмерную коррупцию прежних властей, сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

На днях Мадьяр выложил в соцсети видео из главного офиса Венгерского национального банка, стремясь показать предполагаемую избыточную роскошь интерьеров, отремонтированных в предыдущие годы.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Неожиданное заявление Мадьяра о России всполошило Запад
22 мая, 23:35

"Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если не брать в расчет очевидное — что премьеру, возможно, не следует снимать унитазы и туалетные ершики, разве можно считать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры Центробанка европейской страны?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, видео не достигло ожидаемого эффекта, так как оформление помещения банка не дотягивает даже до уровня некоторых питейных заведений.

"Я видал более красивые туалеты в пабах по вполне разумным ценам", — подытожил Кошкович.

Ранее по инициативе Мадьяра в бывшей резиденции венгерского правительства были открыты для бесплатного посещения зал заседаний кабинета, рабочий кабинет и личные покои бывшего премьера страны Орбана.
Флаг НАТО
"Только с Россией": на Западе сделали внезапное заявление о конфликте
07:01
 
ВЕНГРИЯМировая экономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала