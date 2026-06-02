Неожиданное видеообращение Мадьяра из туалета удивило Венгрию
Аналитик Кошкович: Мадьяр совершил ошибку, выбрав уборную для видеообращения
Петер Мадьяр. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр устроил странную пиар-акцию, записав видеообращение в уборной центрального банка, с целью разоблачить якобы чрезмерную коррупцию прежних властей, сообщил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
На днях Мадьяр выложил в соцсети видео из главного офиса Венгерского национального банка, стремясь показать предполагаемую избыточную роскошь интерьеров, отремонтированных в предыдущие годы.
На днях Мадьяр выложил в соцсети видео из главного офиса Венгерского национального банка, стремясь показать предполагаемую избыточную роскошь интерьеров, отремонтированных в предыдущие годы.
"Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если не брать в расчет очевидное — что премьеру, возможно, не следует снимать унитазы и туалетные ершики, разве можно считать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры Центробанка европейской страны?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, видео не достигло ожидаемого эффекта, так как оформление помещения банка не дотягивает даже до уровня некоторых питейных заведений.
"Я видал более красивые туалеты в пабах по вполне разумным ценам", — подытожил Кошкович.
Ранее по инициативе Мадьяра в бывшей резиденции венгерского правительства были открыты для бесплатного посещения зал заседаний кабинета, рабочий кабинет и личные покои бывшего премьера страны Орбана.