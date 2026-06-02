Россия нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию

2026-06-02T10:33+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле нарастила экспорт подсолнечного масла в Индию на 43% в весе и на 73% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 532 тысяч тонн на сумму свыше 691 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт"."Согласно оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года Россия отгрузила в Индию почти 532 тысячи тонн подсолнечного масла на сумму свыше 691 миллиона долларов. В прошлом году за этот же период времени экспорт составил около 373 тысяч тонн на 398 миллионов долларов. Таким образом, объем поставок подсолнечного масла в Индию период к периоду вырос на 43% в весе и 73% — в деньгах", - говорится в сообщении. В "Агроэкспорте" добавили, что Индия занимает первое место по закупкам подсолнечного масла из России. Помимо Индии, в топ-5 покупателей в 2026 году входят Турция, Иран, Белоруссия и Китай.

