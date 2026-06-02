ФАС предложила запретить энергетикам заниматься майнингом криптовалюты

2026-06-02T12:44+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект, запрещающий участникам энергетического рынка и производителям электроэнергии совмещать свою основную деятельность с майнингом криптовалюты, следует из проекта закона, размещенном на портале правовой информации. "Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельность по производству и (или) купле-продаже электрической энергии с деятельностью по осуществлению майнинга цифровых валют или по оказанию услуг операторов майнинговой инфраструктуры", - сказано в документе. Также в целях обеспечения реализации указанных требований в законопроекте юридическим лицам запрещается одновременно владеть имуществом, предназначенным для деятельности в сфере электроэнергетики, и имуществом для криптовалютного майнинга. Общественное обсуждение законопроекта закончится 17 июня. Соисполнители проекта - Минэнерго и Минэкономразвития РФ.

