МЧС поможет избиркомам соблюдать пожарную безопасность на выборах в Госдуму

2026-06-02T00:27+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поручило МЧС РФ оказывать содействие избиркомам в соблюдении пожарной безопасности при выборах в Госдуму, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В понедельник Мишустин подписал постановление о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму. "МЧС РФ и его территориальным органам: оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении соблюдения пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования (при необходимости осуществлять соответствующие контрольные (надзорные) мероприятия и профилактические визиты)", - говорится в документе.

