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Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет

Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет - 02.06.2026, ПРАЙМ

Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет

Мексика официально уведомила США и Канаду о своей поддержке продления североамериканского торгового соглашения T-MEC (USMCA) на 16 лет, сообщил министр... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T23:48+0300

2026-06-02T23:48+0300

2026-06-02T23:48+0300

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МЕХИКО, 2 июн - ПРАЙМ. Мексика официально уведомила США и Канаду о своей поддержке продления североамериканского торгового соглашения T-MEC (USMCA) на 16 лет, сообщил министр экономики страны Марсело Эбрард. "Мексика также выступает за то, что соглашение необходимо продлить. В любом случае, оно будет действовать еще много лет, однако мы хотели бы, чтобы его продлили на 16 лет", - сказал Эбрард журналистам по итогам встречи мексиканских и испанских предпринимателей, его слова показало El Poder TV. По словам министра, соответствующее уведомление уже направлено правительствам США и Канады. Как сообщают мексиканские СМИ, 1 июня Эбрард направил официальное письмо торговому представителю США Джеймисону Гриру и министру межправительственных отношений Канады Доминику Леблану. В документе Мехико подтверждает приверженность "общему процветанию Северной Америки" и заявляет, что продление соглашения необходимо для обеспечения предсказуемости для инвесторов и сохранения экономического роста в регионе. "Позиция Мексики заключается в продлении соглашения еще на 16 лет и поиске договоренностей, которые принесут пользу трем странам на основе взаимного уважения и консенсуса", - говорится в письме. В мексиканском правительстве отмечают, что почти через шесть лет после вступления T-MEC в силу соглашение остается ключевым элементом экономической интеграции Северной Америки, способствует укреплению региональных производственных цепочек и привлечению инвестиций. Согласно публикациям в прессе, в письме также упоминаются консультации, проведенные министерством экономики Мексики в 2025 году. Представители бизнеса и отраслевых ассоциаций поддержали продление договора и выступили за отмену американских пошлин на сталь и алюминий, введенных в рамках раздела 232 законодательства США, а также ряда других торговых ограничений. Канада также направила Вашингтону письмо в поддержку продления соглашения. Леблан заявил, что договор является выгодным для всех трех стран и для интегрированной экономики Северной Америки. Совместный пересмотр T-MEC запланирован на 1 июля 2026 года в соответствии со статьей 34.7 соглашения. По данным СМИ, Вашингтон пока не дал официального ответа ни на мексиканское, ни на канадское обращение. Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торгово-экономические отношения между Мексикой, США и Канадой и предусматривает проведение совместного пересмотра его действия каждые шесть лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, мексика