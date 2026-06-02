https://1prime.ru/20260602/meksika-870430611.html
Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет
Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет - 02.06.2026, ПРАЙМ
Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет
Мексика официально уведомила США и Канаду о своей поддержке продления североамериканского торгового соглашения T-MEC (USMCA) на 16 лет, сообщил министр... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T23:48+0300
2026-06-02T23:48+0300
2026-06-02T23:48+0300
политика
мировая экономика
сша
канада
мексика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861404447_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_143ca3ffd654a66887d51913d1e48f9f.jpg
МЕХИКО, 2 июн - ПРАЙМ. Мексика официально уведомила США и Канаду о своей поддержке продления североамериканского торгового соглашения T-MEC (USMCA) на 16 лет, сообщил министр экономики страны Марсело Эбрард. "Мексика также выступает за то, что соглашение необходимо продлить. В любом случае, оно будет действовать еще много лет, однако мы хотели бы, чтобы его продлили на 16 лет", - сказал Эбрард журналистам по итогам встречи мексиканских и испанских предпринимателей, его слова показало El Poder TV. По словам министра, соответствующее уведомление уже направлено правительствам США и Канады. Как сообщают мексиканские СМИ, 1 июня Эбрард направил официальное письмо торговому представителю США Джеймисону Гриру и министру межправительственных отношений Канады Доминику Леблану. В документе Мехико подтверждает приверженность "общему процветанию Северной Америки" и заявляет, что продление соглашения необходимо для обеспечения предсказуемости для инвесторов и сохранения экономического роста в регионе. "Позиция Мексики заключается в продлении соглашения еще на 16 лет и поиске договоренностей, которые принесут пользу трем странам на основе взаимного уважения и консенсуса", - говорится в письме. В мексиканском правительстве отмечают, что почти через шесть лет после вступления T-MEC в силу соглашение остается ключевым элементом экономической интеграции Северной Америки, способствует укреплению региональных производственных цепочек и привлечению инвестиций. Согласно публикациям в прессе, в письме также упоминаются консультации, проведенные министерством экономики Мексики в 2025 году. Представители бизнеса и отраслевых ассоциаций поддержали продление договора и выступили за отмену американских пошлин на сталь и алюминий, введенных в рамках раздела 232 законодательства США, а также ряда других торговых ограничений. Канада также направила Вашингтону письмо в поддержку продления соглашения. Леблан заявил, что договор является выгодным для всех трех стран и для интегрированной экономики Северной Америки. Совместный пересмотр T-MEC запланирован на 1 июля 2026 года в соответствии со статьей 34.7 соглашения. По данным СМИ, Вашингтон пока не дал официального ответа ни на мексиканское, ни на канадское обращение. Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торгово-экономические отношения между Мексикой, США и Канадой и предусматривает проведение совместного пересмотра его действия каждые шесть лет.
https://1prime.ru/20260523/meksika-870153907.html
сша
канада
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861404447_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_9ca6670c808005007c57a912bbd68046.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, канада, мексика
Политика, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА
Мексика предложила США и Канаде продлить торговое соглашение на 16 лет
Мексика официально уведомила США и Канаду о поддержке продления торгового соглашения T-MEC
МЕХИКО, 2 июн - ПРАЙМ. Мексика официально уведомила США и Канаду о своей поддержке продления североамериканского торгового соглашения T-MEC (USMCA) на 16 лет, сообщил министр экономики страны Марсело Эбрард.
"Мексика также выступает за то, что соглашение необходимо продлить. В любом случае, оно будет действовать еще много лет, однако мы хотели бы, чтобы его продлили на 16 лет", - сказал Эбрард журналистам по итогам встречи мексиканских и испанских предпринимателей, его слова показало El Poder TV.
По словам министра, соответствующее уведомление уже направлено правительствам США
и Канады
.
Как сообщают мексиканские СМИ, 1 июня Эбрард направил официальное письмо торговому представителю США Джеймисону Гриру и министру межправительственных отношений Канады Доминику Леблану. В документе Мехико подтверждает приверженность "общему процветанию Северной Америки" и заявляет, что продление соглашения необходимо для обеспечения предсказуемости для инвесторов и сохранения экономического роста в регионе.
"Позиция Мексики
заключается в продлении соглашения еще на 16 лет и поиске договоренностей, которые принесут пользу трем странам на основе взаимного уважения и консенсуса", - говорится в письме.
В мексиканском правительстве отмечают, что почти через шесть лет после вступления T-MEC в силу соглашение остается ключевым элементом экономической интеграции Северной Америки, способствует укреплению региональных производственных цепочек и привлечению инвестиций.
Согласно публикациям в прессе, в письме также упоминаются консультации, проведенные министерством экономики Мексики в 2025 году. Представители бизнеса и отраслевых ассоциаций поддержали продление договора и выступили за отмену американских пошлин на сталь и алюминий, введенных в рамках раздела 232 законодательства США, а также ряда других торговых ограничений.
Мексика и Европейский союз подписали Глобальное соглашение
Канада также направила Вашингтону
письмо в поддержку продления соглашения. Леблан заявил, что договор является выгодным для всех трех стран и для интегрированной экономики Северной Америки.
Совместный пересмотр T-MEC запланирован на 1 июля 2026 года в соответствии со статьей 34.7 соглашения. По данным СМИ, Вашингтон пока не дал официального ответа ни на мексиканское, ни на канадское обращение.
Трехсторонний торговый договор между США, Мексикой и Канадой вступил в силу 1 июля 2020 года, заменив действовавшее с 1994 года Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Документ регулирует торгово-экономические отношения между Мексикой, США и Канадой и предусматривает проведение совместного пересмотра его действия каждые шесть лет.