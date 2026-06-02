Мельник выступил с радикальным призывом к Западу в отношении России - 02.06.2026, ПРАЙМ
Мельник выступил с радикальным призывом к Западу в отношении России - 02.06.2026, ПРАЙМ
Постпред в ООН Мельник призвал Запад сбивать БПЛА и ракеты РФ над Украиной

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и европейские страны должны перехватывать российские беспилотники и ракеты над Украиной, заявил постоянный представитель страны в ООН Андрей Мельник.
"Больше всего Украине необходимо обязательство наших европейских и наших американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины", — цитирует его агентство "Укринформ".
Таким образом, он отреагировал на происшествие с падением беспилотного летательного аппарата в Румынии.
В пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что дрон врезался в крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Румынские власти обвинили в данном инциденте Россию, однако не представили доказательств. При этом, несмотря на то что румынские военные следили за дроном при помощи радиолокационных систем, они его не перехватили. Президент Румынии Никушор Дан решил выслать генконсула России в Констанце и закрыть консульство.
Президент России Владимир Путин, выражая свое мнение по поводу случившегося, предположил, что это, вероятнее всего, был украинский дрон, отклонившийся от курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или в силу несовершенства технических характеристик. По его словам, в Евросоюзе любое летательное устройство сначала называют российским, но потом выясняется обратное. Путин подчеркнул, что без проведения экспертизы невозможно точно определить происхождение дрона, и добавил, что Москва готова провести расследование, если ей предоставят точные данные.
