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Microsoft представила новый квантовый процессор - 02.06.2026, ПРАЙМ
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Microsoft представила новый квантовый процессор
Microsoft представила новый квантовый процессор - 02.06.2026, ПРАЙМ
Microsoft представила новый квантовый процессор
Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T22:08+0300
2026-06-02T22:08+0300
экономика
технологии
вашингтон
билл гейтс
microsoft
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Microsoft представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении. Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера. Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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технологии, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Экономика, Технологии, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
22:08 02.06.2026
 
Microsoft представила новый квантовый процессор

Microsoft представила квантовый процессор для создания коммерческого квантового компьютера

© flickr.com / nixiepixelMicrosoft
Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Microsoft. Архивное фото
© flickr.com / nixiepixel
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Microsoft представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера.
Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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