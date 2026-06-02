https://1prime.ru/20260602/microsoft-870428834.html
Microsoft представила новый квантовый процессор
Microsoft представила новый квантовый процессор - 02.06.2026, ПРАЙМ
Microsoft представила новый квантовый процессор
Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T22:08+0300
2026-06-02T22:08+0300
2026-06-02T22:08+0300
экономика
технологии
вашингтон
билл гейтс
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Microsoft представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении. Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера. Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
https://1prime.ru/20260508/ft-869789095.html
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_309:0:2626:1738_1920x0_80_0_0_0353116e78e1f5a4fe68e68736186d3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, вашингтон, билл гейтс, microsoft
Экономика, Технологии, ВАШИНГТОН, Билл Гейтс, Microsoft
Microsoft представила новый квантовый процессор
Microsoft представила квантовый процессор для создания коммерческого квантового компьютера
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Microsoft
представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера.
Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон
. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
ИИ представляет угрозу для Microsoft, заявил фонд TCI