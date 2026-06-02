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Microsoft представила новый квантовый процессор

Microsoft представила новый квантовый процессор - 02.06.2026, ПРАЙМ

Microsoft представила новый квантовый процессор

Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T22:08+0300

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2026-06-02T22:08+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Microsoft представила новый квантовый процессор, который позволит ей представить первый коммерческий квантовый компьютер к 2029 году, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Microsoft представила Majorana 2 - свой новейший топологический квантовый чип… Благодаря этому прорыву команда теперь рассчитывает создать масштабируемый квантовый компьютер к 2029 году, сократив первоначальные сроки вдвое", - говорится в сообщении. Отмечается, что кубиты (квантовые биты) процессора Majorana 2 могут сохранять свое квантовое состояние в 1000 раз дольше, чем кубиты первого поколения, что обеспечивает более надежные вычисления. Это в том числе позволило компании сократить планируемые сроки создания коммерческого компьютера. Подобная система, добавляет Microsoft, сможет решать сложные проблемы в области здравоохранения, продовольственного снабжения, устойчивого развития, а также производства энергии. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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технологии, вашингтон, билл гейтс, microsoft