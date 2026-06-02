МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия - 02.06.2026, ПРАЙМ
ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Ирана возложило на США ответственность за нарушение перемирия с Ираном, касающееся в том числе Ливана, но не сообщило о судьбе переговоров с Вашингтоном. Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. "Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана. Ответственность за последствия этой ситуации лежит на США", - говорится в заявлении ведомства. МИД Ирана напомнил о позиции Тегерана, в соответствии с которой нарушение перемирия "на одном фронте" означает нарушение перемирие "на всех фронтах". Ведомство также подчеркнуло право Ирана на защиту своих интересов и использование для этого всего имеющегося потенциала. При этом МИД Ирана не подтвердил и не опроверг сообщение агентства Tasnim о прекращении обмена посланиями с США из-за израильских ударов по Ливану. Со своей стороны президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются.
00:00 02.06.2026
 
