https://1prime.ru/20260602/mid-870396323.html

МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия

МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия - 02.06.2026, ПРАЙМ

МИД Ирана возложил на США ответственность за нарушение перемирия

Министерство иностранных дел Ирана возложило на США ответственность за нарушение перемирия с Ираном, касающееся в том числе Ливана, но не сообщило о судьбе... | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T00:00+0300

2026-06-02T00:00+0300

2026-06-02T00:00+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

сша

ливан

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870396323.jpg?1780347636

ТЕГЕРАН, 1 июн - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Ирана возложило на США ответственность за нарушение перемирия с Ираном, касающееся в том числе Ливана, но не сообщило о судьбе переговоров с Вашингтоном. Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. "Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана. Ответственность за последствия этой ситуации лежит на США", - говорится в заявлении ведомства. МИД Ирана напомнил о позиции Тегерана, в соответствии с которой нарушение перемирия "на одном фронте" означает нарушение перемирие "на всех фронтах". Ведомство также подчеркнуло право Ирана на защиту своих интересов и использование для этого всего имеющегося потенциала. При этом МИД Ирана не подтвердил и не опроверг сообщение агентства Tasnim о прекращении обмена посланиями с США из-за израильских ударов по Ливану. Со своей стороны президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются.

иран

сша

ливан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, ливан, дональд трамп, мид