Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Черном море - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260602/mid-870412102.html
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Черном море
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Черном море - 02.06.2026, ПРАЙМ
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Черном море
Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T13:25+0300
2026-06-02T13:42+0300
россия
черное море
москва
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или БПЛА – и сваливают все на Россию. В Москве, пояснила она, обратили внимание на очередную провокацию, "призванную дестабилизировать обстановку в Черноморье", – атаку украинских безэкипажных катеров 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор."Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море", - говорится в заявлении."Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - уточнила Захарова.Она добавила, что Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев.
https://1prime.ru/20260528/tribeca-870290723.html
черное море
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_277:0:2338:1546_1920x0_80_0_0_a3506fb15e2308cc1a2b277b07eb4f0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, черное море, москва, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Черное море, МОСКВА, Мария Захарова, МИД РФ
13:25 02.06.2026 (обновлено: 13:42 02.06.2026)
 
МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Черном море

Захарова: Россия обеспокоена эскалацией террористической активности в Черном море

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или БПЛА – и сваливают все на Россию. В Москве, пояснила она, обратили внимание на очередную провокацию, "призванную дестабилизировать обстановку в Черноморье", – атаку украинских безэкипажных катеров 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор.
"Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море", - говорится в заявлении.
"Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - уточнила Захарова.
Она добавила, что Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев.
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
БПЛА атаковали три танкера у берегов Турции, пишут СМИ
28 мая, 16:35
 
РОССИЯЧерное мореМОСКВАМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала