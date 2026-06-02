МИД выразил обеспокоенность эскалацией в Черном море

2026-06-02T13:25+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или БПЛА – и сваливают все на Россию. В Москве, пояснила она, обратили внимание на очередную провокацию, "призванную дестабилизировать обстановку в Черноморье", – атаку украинских безэкипажных катеров 28 мая на танкеры недалеко от побережья Турции и пролива Босфор."Полагаем, что подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море", - говорится в заявлении."Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - уточнила Захарова.Она добавила, что Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев.

