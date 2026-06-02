https://1prime.ru/20260602/minpromtorg-870428677.html
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства" - 02.06.2026, ПРАЙМ
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"
Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T21:59+0300
2026-06-02T21:59+0300
2026-06-02T21:59+0300
экономика
россия
рф
белоруссия
алексей оверчук
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года Nº4 "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" осуществляет верификацию статуса "товар Союзного государства", - говорится в тексте постановления. В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров Союзного государства - такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Речь идет о продукции микроэлектроники и транспортного машиностроения, но в дальнейшем перечень сфер намерены расширять.
https://1prime.ru/20260602/rossija-870397831.html
рф
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, белоруссия, алексей оверчук, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, Минпромторг
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"
Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства"