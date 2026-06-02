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Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"

Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства" - 02.06.2026, ПРАЙМ

Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"

Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой | 02.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-02T21:59+0300

2026-06-02T21:59+0300

2026-06-02T21:59+0300

экономика

россия

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белоруссия

алексей оверчук

минпромторг

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года Nº4 "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" осуществляет верификацию статуса "товар Союзного государства", - говорится в тексте постановления. В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров Союзного государства - такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Речь идет о продукции микроэлектроники и транспортного машиностроения, но в дальнейшем перечень сфер намерены расширять.

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россия, рф, белоруссия, алексей оверчук, минпромторг