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Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства" - 02.06.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства" - 02.06.2026, ПРАЙМ
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"
Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T21:59+0300
2026-06-02T21:59+0300
экономика
россия
рф
белоруссия
алексей оверчук
минпромторг
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года Nº4 "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" осуществляет верификацию статуса "товар Союзного государства", - говорится в тексте постановления. В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров Союзного государства - такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Речь идет о продукции микроэлектроники и транспортного машиностроения, но в дальнейшем перечень сфер намерены расширять.
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россия, рф, белоруссия, алексей оверчук, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Алексей Оверчук, Минпромторг
21:59 02.06.2026
 
Минпромторг верифицирует статус "товар Союзного государства"

Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2026
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Минпромторг России будет верифицировать статус "товар Союзного государства", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением совета министров Союзного государства от 2 февраля 2026 года Nº4 "О придании продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства" осуществляет верификацию статуса "товар Союзного государства", - говорится в тексте постановления.
В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что Россия и Белоруссия определили критерии товаров Союзного государства - такой статус получат товары, при производстве которых используется не менее 25% российской и 25% белорусской составляющих. Речь идет о продукции микроэлектроники и транспортного машиностроения, но в дальнейшем перечень сфер намерены расширять.
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ЭкономикаРОССИЯРФБЕЛОРУССИЯАлексей ОверчукМинпромторг
 
 
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