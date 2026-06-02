https://1prime.ru/20260602/mironov-870399528.html
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T04:23+0300
2026-06-02T04:23+0300
2026-06-02T04:40+0300
общество
россия
экономика
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870399528.jpg?1780364458
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что в настоящее время порядок расчета платы за отопление зависит от многих факторов. По мнению лидера партии, нужно дать людям оплачивать отопление только исходя из показаний индивидуальных приборов учета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сергей миронов
Общество , РОССИЯ, Экономика, Сергей Миронов
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления
РИА Новости: Миронов предложил разрешить оплачивать отопление по показаниям приборов учета
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти.
Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что в настоящее время порядок расчета платы за отопление зависит от многих факторов. По мнению лидера партии, нужно дать людям оплачивать отопление только исходя из показаний индивидуальных приборов учета.