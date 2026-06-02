Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260602/mironov-870399528.html
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления - 02.06.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T04:23+0300
2026-06-02T04:40+0300
общество
россия
экономика
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870399528.jpg?1780364458
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что в настоящее время порядок расчета платы за отопление зависит от многих факторов. По мнению лидера партии, нужно дать людям оплачивать отопление только исходя из показаний индивидуальных приборов учета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сергей миронов
Общество , РОССИЯ, Экономика, Сергей Миронов
04:23 02.06.2026 (обновлено: 04:40 02.06.2026)
 
В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления

РИА Новости: Миронов предложил разрешить оплачивать отопление по показаниям приборов учета

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти.
Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов пояснил, что в настоящее время порядок расчета платы за отопление зависит от многих факторов. По мнению лидера партии, нужно дать людям оплачивать отопление только исходя из показаний индивидуальных приборов учета.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала