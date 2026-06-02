Суд по иску МОЭК взыскал два миллиона рублей с посольства Украины

2026-06-02T14:01+0300

МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, чуть более 2 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд в январе. В нем были заявлены требования "о взыскании задолженности и неустойки по договорам". Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по нескольким искам МОЭК взыскал с посольства Украины уже более 48 миллионов рублей долга по договорам 2009 года на обеспечение теплом и горячей водой. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

бизнес, россия, москва, украина, моэк, газпром