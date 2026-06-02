В Москве оштрафовали мужчину, пришедшего на экзамен на права с наушником

2026-06-02T06:02+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Московский суд назначил штраф мужчине, пришедшему на сдачу теоретического экзамена на водительские права с микронаушником и скрытой видеокамерой, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них указано, что мужчина в ноябре 2025 года пришел на экзамен в ГИБДД со специальным техническим средством: в петельке для пуговицы футболки-поло он разместил модуль видеокамеры, а в левом ухе – беспроводной микронаушник. Провода он спрятал под одеждой, один из них обернул вокруг шеи. План по успешной сдаче теоретического экзамена был сорван сотрудниками ГИБДД, которые выявили оборудование. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, следует из материалов. За данное преступление предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Весной 2026 года, как следует из материалов, следствие пришло к выводу, что в этом деле можно ограничиться штрафом, так как гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался и возместил причиненный преступлением вред. Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал фигуранта, сумма в материалах не приводится. Вещественные доказательства, то есть набор "шпионской" техники, суд постановил уничтожить, заключается в материалах.

общество , бизнес