МТОР могут появиться и в Арктике, считает эксперт

2026-06-02T04:41+0300

МУРМАНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Международные территории опережающего развития (МТОР) могут в ближайшие пять-десять лет появиться не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике, что повлияет на жизнь в этих районах, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. Международная территория опережающего развития - новый специальный режим, созданный по решению президента России для реализации совместных проектов на основе международного договора. Пока речь идет о создании МТОР на Дальнем Востоке, однако, по мнению Воротникова, как только этот режим будет опробован там, через несколько лет он органично распространится и на территорию российской Арктики. "Вполне реально, что в перспективе - в ближайшие пять-десять лет - МТОР может появиться и в российской Арктике. И реализация таких проектов здесь будет проходить на тех территориях, где испокон веку живет коренное местное северное население", - пояснил Воротников. Механизм МТОР формировался с учетом запросов иностранных, прежде всего китайских, партнеров: резидентам доступна нулевая ставка налога на прибыль сроком до десяти лет, сниженные страховые взносы, защита информации и стабильность регуляторных условий. Определены пилотные проекты МТОР: индустриальный парк в Амурской области, российско-китайский агропарк в Приморье, технопарк на острове Большой Уссурийский, говорил ранее в мае министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

