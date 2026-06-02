Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТОР могут появиться и в Арктике, считает эксперт - 02.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260602/mtor-870399620.html
МТОР могут появиться и в Арктике, считает эксперт
МТОР могут появиться и в Арктике, считает эксперт - 02.06.2026, ПРАЙМ
МТОР могут появиться и в Арктике, считает эксперт
Международные территории опережающего развития (МТОР) могут в ближайшие пять-десять лет появиться не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике, что повлияет на... | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T04:41+0300
2026-06-02T04:41+0300
экономика
россия
арктика
дальний восток
амурская область
алексей чекунков
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870399620.jpg?1780364475
МУРМАНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Международные территории опережающего развития (МТОР) могут в ближайшие пять-десять лет появиться не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике, что повлияет на жизнь в этих районах, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. Международная территория опережающего развития - новый специальный режим, созданный по решению президента России для реализации совместных проектов на основе международного договора. Пока речь идет о создании МТОР на Дальнем Востоке, однако, по мнению Воротникова, как только этот режим будет опробован там, через несколько лет он органично распространится и на территорию российской Арктики. "Вполне реально, что в перспективе - в ближайшие пять-десять лет - МТОР может появиться и в российской Арктике. И реализация таких проектов здесь будет проходить на тех территориях, где испокон веку живет коренное местное северное население", - пояснил Воротников. Механизм МТОР формировался с учетом запросов иностранных, прежде всего китайских, партнеров: резидентам доступна нулевая ставка налога на прибыль сроком до десяти лет, сниженные страховые взносы, защита информации и стабильность регуляторных условий. Определены пилотные проекты МТОР: индустриальный парк в Амурской области, российско-китайский агропарк в Приморье, технопарк на острове Большой Уссурийский, говорил ранее в мае министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
арктика
дальний восток
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, дальний восток, амурская область, алексей чекунков, ранхигс
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, Амурская область, Алексей Чекунков, РАНХиГС
04:41 02.06.2026
 
МТОР могут появиться и в Арктике, считает эксперт

Эксперт Воротников: МТОР могут появиться в Арктике в ближайшие пять-десять лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МУРМАНСК, 2 июн - ПРАЙМ. Международные территории опережающего развития (МТОР) могут в ближайшие пять-десять лет появиться не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике, что повлияет на жизнь в этих районах, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
Международная территория опережающего развития - новый специальный режим, созданный по решению президента России для реализации совместных проектов на основе международного договора. Пока речь идет о создании МТОР на Дальнем Востоке, однако, по мнению Воротникова, как только этот режим будет опробован там, через несколько лет он органично распространится и на территорию российской Арктики.
"Вполне реально, что в перспективе - в ближайшие пять-десять лет - МТОР может появиться и в российской Арктике. И реализация таких проектов здесь будет проходить на тех территориях, где испокон веку живет коренное местное северное население", - пояснил Воротников.
Механизм МТОР формировался с учетом запросов иностранных, прежде всего китайских, партнеров: резидентам доступна нулевая ставка налога на прибыль сроком до десяти лет, сниженные страховые взносы, защита информации и стабильность регуляторных условий. Определены пилотные проекты МТОР: индустриальный парк в Амурской области, российско-китайский агропарк в Приморье, технопарк на острове Большой Уссурийский, говорил ранее в мае министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
 
ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАДальний ВостокАмурская областьАлексей ЧекунковРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала