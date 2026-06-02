МВД назвало самые распространенные мошеннические схемы в День России

2026-06-02T06:26+0300

МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Рассылка в мессенджерах и по почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь Дня России относится к числу наиболее распространенных мошеннических схем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. "К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала "Госуслуги" или несуществующего "Единого центра выплат", - сказали в пресс-службе. Как отметили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что у россиян на фоне положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, мошенники пользуются повышенным спросом на туристические и досуговые услуги и массовым использованием людей интернета. "Злоумышленники маскируются преимущественно под представителей органов государственной власти: Росфинмониторинга, Минцифры, МВД РФ, ФСБ России, СК РФ, портала "Госуслуги", сотрудников кредитных организаций и работников социальных служб", - предупредили правоохранители.

