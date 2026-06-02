https://1prime.ru/20260602/mvd-870400667.html
МВД назвало самые распространенные мошеннические схемы в День России
МВД назвало самые распространенные мошеннические схемы в День России - 02.06.2026, ПРАЙМ
МВД назвало самые распространенные мошеннические схемы в День России
Рассылка в мессенджерах и по почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь Дня России относится к числу наиболее распространенных мошеннических | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T06:26+0300
2026-06-02T06:26+0300
2026-06-02T06:26+0300
общество
россия
рф
мвд
росфинмониторинг
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870400667.jpg?1780370819
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Рассылка в мессенджерах и по почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь Дня России относится к числу наиболее распространенных мошеннических схем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала "Госуслуги" или несуществующего "Единого центра выплат", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что у россиян на фоне положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, мошенники пользуются повышенным спросом на туристические и досуговые услуги и массовым использованием людей интернета.
"Злоумышленники маскируются преимущественно под представителей органов государственной власти: Росфинмониторинга, Минцифры, МВД РФ, ФСБ России, СК РФ, портала "Госуслуги", сотрудников кредитных организаций и работников социальных служб", - предупредили правоохранители.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, мвд, росфинмониторинг, минцифры
Общество , РОССИЯ, РФ, МВД, Росфинмониторинг, Минцифры
МВД назвало самые распространенные мошеннические схемы в День России
МВД назвало рассылку сообщений о фиктивных выплатах в честь Дня России мошеннической
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Рассылка в мессенджерах и по почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь Дня России относится к числу наиболее распространенных мошеннических схем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных "государственных выплатах" в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала "Госуслуги" или несуществующего "Единого центра выплат", - сказали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что у россиян на фоне положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, мошенники пользуются повышенным спросом на туристические и досуговые услуги и массовым использованием людей интернета.
"Злоумышленники маскируются преимущественно под представителей органов государственной власти: Росфинмониторинга, Минцифры, МВД РФ, ФСБ России, СК РФ, портала "Госуслуги", сотрудников кредитных организаций и работников социальных служб", - предупредили правоохранители.