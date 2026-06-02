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Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ
Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ - 02.06.2026, ПРАЙМ
Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ
Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T23:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники ПМЭФ смогут ознакомиться с самолетом в аэропорту "Пулково". Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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бизнес, россия, санкт-петербург, аэропорт пулково
ПМЭФ-2026, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ
ОАК: региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Петербург в преддверии ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
"Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники ПМЭФ смогут ознакомиться с самолетом в аэропорту "Пулково
".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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