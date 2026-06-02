РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан"
РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости. | 02.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-02T10:52+0300
МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. РЖД стилизовали к ПМЭФ поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости. "Петербургский международный экономический форум", - написано на стилизованных под ПМЭФ наклейках на окнах "Сапсана". Аналогичные надписи размещены и на английском языке. О ПМЭФ сообщает и текст на двери внутри поезда. РЖД в пиковые дни ПМЭФ назначили между Москвой и Санкт-Петербургом 16 пар "Сапсанов", сообщали ранее РИА Новости в компании. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
